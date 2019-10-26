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26 жовтня • оновлено в 17:15
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"Яка сволота там буде правити – неважливо": в Росії дали пояснення, "чий Крим"

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Крим – міжнародна земля, коридор між європейською цивілізацією і Росією, будь-який народ, що жив там, може сказати, що "Кримнаш".

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловила відома російська письменниця Людмила Улицька. За її словами, нерозумно говорити, що півострів належить комусь конкретно, хоча за міжнародними договорами, це територія України.

"Крим – нещасне місце, за нього ще довго буде вестися боротьба. Нерозумно говорити, що він комусь належить, це міжнародна земля. Коридор між європейською цивілізацією і Росією, через який так багато проходило. А, вибачте, яка сволота буде головою цього, яка сволота там буде сидіти в начальниках, буде ця сволота російська чи українська, абсолютно не має значення. Поки що я не бачила там уряду, який би піклувався про Крим", – сказала вона.

Анексія Криму

Анексія Криму

24 канал

За словами Улицької, вона не належить до тих людей, які говорять, "Кримнаш", але і "Крим ваш" – це теж не її формулювання.

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"Крим мій, і я буду щаслива, коли там будуть правити люди, які піклуватимуться про нього. Влада радянська, влада російська і українська однаково погано ставилися до кримської землі. Тому я скажу чесно, буду вітати будь-які поліпшення. "Крим мій" і я дуже за нього вболіваю. А політично, так, це була потворна анексія, про це говорити нічого", – підсумувала письменниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський гідрогеолог, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар заявив, що Кримський міст приречений і закликав не їздити по ньому.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Людмила Улицька
Місце
Росія
Теги
Крим Новини Криму Новини Росії
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Кто такая эта улицкая????????????? Чем она занимается?????Кроме неё есть кто нибудь вооще на обозревателе???
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сироткин Андрюха, Нууууу, есть ещё Медовар, Портников, Роксолана её тудей, Вообщем нормальная такая компашка)))))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Федоров Федор, А...дура....понятно
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