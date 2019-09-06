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8 вересня • оновлено в 11:27
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"Всіх до психіатра!" Бійка в черзі в російській лікарні потрапила на відео

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У Набережних Челнах (Росія) відвідувачі дитячої поліклініки №4 влаштували бійку через чергу в кабінет педіатра.

Роликом інциденту поділився Telegram-канал "Пресс-Хата". Як пише kazanfirst.ru, у бійці брали участь молоді мами та пенсіонерки. Одні прийшли до лікаря на прийом із дітьми, інші – з онуками.

Судячи із запису, сварка спалахнула через бабусю, яка хотіла "прорватися" до педіатра, що обслуговує ділянку, до якої не була прикріплена дитина. "Пресс-Хата" передає, що жінка намагалася потрапити на прийом без черги.

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"Всіх до психіатра!" Бійка в черзі в російській лікарні потрапила на відео

Скрін відео

За це городянка, яка стояла в черзі, вчепилася в пенсіонерку і почала виштовхувати її в коридор.

"А тепер усі дружно в кабінет психіатра!" – пожартували в Telegram-каналі.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в одному з ресторанів Києва на Дніпровському узвозі трапилася бійка між колишнім і чинним депутатами Верховної Ради України – нардепом 8-го скликання з фракції "Батьківщина" Русланом Богданом та депутатом 9-го скликання з "Європейською солідарності" Сергієм Алексєєвим.

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Місце
Росія Набережні Челни
Теги
бійка видео Новини Росії курйоз
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Махов Макс
Махов Макс
]{ацапье, животные! Затопчут ногами друг друга! Бгггггаааа
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Дудко Олег
Дудко Олег
Драка между тётками в очереди, это фигня. А вот драка между депутатами Рады во время дебатов, вот где орда.
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1
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Махов Макс
Махов Макс
Дудко Олень, драки это фигня! А вот насрать между полок в магАзине, это высший пилотаж. Бгггггаааа
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Перепил Недо
Перепил Недо
Орда-с...
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