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29 листопада • оновлено в 10:44
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Війна за незалежність України: ЗСУ вистояли в сутичці з "Л/ДНР"

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Жоден український воїн не постраждав і не загинув внаслідок бойових дій, які тривали на Донбасі 28 листопада.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська вчинили 4 обстріли:

  • неподалік від Новолуганського і Шумів – з РПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • поблизу Троїцького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • біля Майорського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Війна за незалежність України: ЗСУ вистояли в сутичці з "Л/ДНР"

5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • неподалік від Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів;

  • поблизу Березового – зі стрілецької зброї;

  • біля Красногорівки – з СПГ і великокаліберних кулеметів

  • в районі Мар'їнки – з РПГ, підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Водяного, що на Приазов'ї – зі станкових протитанкових гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили секретні документи "ДНР". У них йдеться про склад військ противника і їх дислокації.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Выстояли! "..за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции Ивана Филипоненко:...За прошедшие сутки обстрелов территории рес-к со стороны вооружённых сил Украины не зафиксировано." Не стреляли - вот и выстояли!
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Заголовок выглядит примерно так: "США выстояли в схватке с Люксембургом."
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Предчувствуя свою неминуемую гибель и придерживаясь принципа:" ЧЕМ ХУЖЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ НАС ", - адепты майдана упорно продолжают эскалацию гражданской во.й.ны в Донбассе.
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