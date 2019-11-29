Війна за незалежність України: ЗСУ вистояли в сутичці з "Л/ДНР"

Жоден український воїн не постраждав і не загинув внаслідок бойових дій, які тривали на Донбасі 28 листопада.
Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська вчинили 4 обстріли:
неподалік від Новолуганського і Шумів – з РПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
поблизу Троїцького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
біля Майорського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
неподалік від Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів;
поблизу Березового – зі стрілецької зброї;
біля Красногорівки – з СПГ і великокаліберних кулеметів
в районі Мар'їнки – з РПГ, підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
поблизу Водяного, що на Приазов'ї – зі станкових протитанкових гранатометів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили секретні документи "ДНР". У них йдеться про склад військ противника і їх дислокації.
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