Війна за незалежність України: ЗСУ вистояли в сутичці з "Л/ДНР"

Жоден український воїн не постраждав і не загинув внаслідок бойових дій, які тривали на Донбасі 28 листопада.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська вчинили 4 обстріли:

неподалік від Новолуганського і Шумів – з РПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

поблизу Троїцького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Майорського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік від Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Березового – зі стрілецької зброї;

біля Красногорівки – з СПГ і великокаліберних кулеметів

в районі Мар'їнки – з РПГ, підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Водяного, що на Приазов'ї – зі станкових протитанкових гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили секретні документи "ДНР". У них йдеться про склад військ противника і їх дислокації.

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