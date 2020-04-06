Україну "засіяли" коронавірусом, це потрібно Росії – експерт викрив Путіна

Коронавірус COVID-19 з'явився в Україні в січні 2020 року завдяки зусиллям керівництва Росії.
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Таку думку висловив на порталі "Центр дослідження Росії" розробник методології комплексної оцінки російської пропаганди Денис Богуш.
Володимир Путін
"Були помічені групи молодих жінок, юнаків, чоловіків, які з високою ймовірністю спецгрупами виконували "засівання" вірусними штамами в різних регіонах України", – заявив він.
За словами Богуша, коронавірус міг бути розроблений в науковому центрі вірусології "Вектор" в наукомісті Кольцово близько Новосибірська.
"Розповсюдження вірусу COVID-2019 показує штучний характер створення цього вірусу, який не мутує у менш патогенну форму з часом і не знижує захворюваність з настанням теплої погоди", – підкреслив експерт.
Він вважає, що можливим початком розповсюдження коронавірусу COVID-2019 у якості бактеріологічної зброї були Всесвітні військові ігри у жовтні 2019 року в китайському місті Ухань. На цих іграх були присутні команди різних країн світу, в тому числі США і РФ.
"Напевно до того, як починали таку бактеріологічну військову операцію, в РФ була розроблена вакцина і була виготовлена необхідна кількість для військових збройних сил РФ у випадку епідемії на території РФ", – додав Богуш.
Згідно змодельованої ним ситуації, пандемія коронавірусу з відповідною панікою у медіа та суспільствах розповсюджується шаленими темпами, РФ допомагає різним країнам світу і перша винаходить вакцину (хоча вакцина вже давно є).
"Ця допомога після подолання пандемії коштує зняттям санкцій з РФ та відновленням авторитету РФ та Володимира Путіна особисто в світі", – висловив свою думку експерт.
За його словами, в Україні таким чином Росія досягне наступних своїх цілей:
Легітимізація "ЛНР" і "ДНР", легітимізація анексії Криму, подача води в Крим, насичення російською агентурою органів влади. Усунення від влади Володимира Зеленського і його команди, перехід влади до команди Віктора Медведчука.
Успіх "Національної платформи примирення та єдності" з ОРДЛО при контролі РФ.
Підрив відносин США-Україна та Україна-МВФ. Фактична відмова від напрямку інтеграції ЄС та НАТО.
На хвилі допомоги РФ для знищення епідемії, підвищення проросійських настроїв у суспільстві – вибори і перевибори президента та Верховної Ради.
Рішення "української проблеми" на міжнародному рівні, примирення з Росією і як результат – поступове зняття санкцій з РФ. Захоплення спецслужбами РФ влади в Україні.
Як писав OBOZREVATEL, колишній радянський розвідник і однокурсник президента РФ Володимира Путіна з інституту КДБ Юрій Швець також вважає, що коронавірус COVID-19 був занесений в китайських Ухань з Росії.
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