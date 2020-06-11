У Якутську до Дня РФ 12 червня підготували виставку "Лідери та вожді Росії" з тортами, прикрашеними їстівними головами керівників країни.

Торти виготовили із зображеннями Володимира Путіна, Бориса Єльцина, Михайла Горбачова, Леоніда Брежнєва, Йосипа Сталіна і Миколи II, передає "Якутия24".

Голову-торт чинного президента РФ можна купити за 6900 рублів (понад 2600 грн), а голову Горбачова – приблизно на третину дешевше.

У Якутську спекли торт із головою Путіна Колаж

"Крім ціни, у тортів відрізняються ще і смаки. Який смак у кожного торта ми не повідомляємо, нехай це буде інтригою для покупців", – розповіла співвласниця пекарні-кондитерської "Сладкие мечты", що реалізувала проєкт, Тетяна Тимирова.

Торт-Путін Ассоциация Гостеприимства Республики Саха (Якутия)

Зазначається, що експозиція виставлена в одній із пекарень-кондитерських. Голови зроблені в натуральну величину і повністю їстівні.

Тимирова додала, що покупці цікавляться головами лідерів та інших країн, зокрема Дональдом Трампом.

Торт-Горбачов Ассоциация Гостеприимства Республики Саха (Якутия)

Торт-Сталін Ассоциация Гостеприимства Республики Саха (Якутия)

Як писав OBOZREVATEL, раніше президента РФ Володимира Путіна вчергове "засікли" на використанні двійника.

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