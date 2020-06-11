У Якутську до Дня РФ 12 червня підготували виставку "Лідери та вожді Росії" з тортами, прикрашеними їстівними головами керівників країни.
Торти виготовили із зображеннями Володимира Путіна, Бориса Єльцина, Михайла Горбачова, Леоніда Брежнєва, Йосипа Сталіна і Миколи II, передає "Якутия24".
Голову-торт чинного президента РФ можна купити за 6900 рублів (понад 2600 грн), а голову Горбачова – приблизно на третину дешевше.
У Якутську спекли торт із головою Путіна
Колаж
"Крім ціни, у тортів відрізняються ще і смаки. Який смак у кожного торта ми не повідомляємо, нехай це буде інтригою для покупців", – розповіла співвласниця пекарні-кондитерської "Сладкие мечты", що реалізувала проєкт, Тетяна Тимирова.
Торт-Путін
Ассоциация Гостеприимства Республики Саха (Якутия)
Зазначається, що експозиція виставлена в одній із пекарень-кондитерських. Голови зроблені в натуральну величину і повністю їстівні.
Тимирова додала, що покупці цікавляться головами лідерів та інших країн, зокрема Дональдом Трампом.
Торт-Горбачов
Ассоциация Гостеприимства Республики Саха (Якутия)
Торт-Сталін
Ассоциация Гостеприимства Республики Саха (Якутия)
Як писав OBOZREVATEL, раніше президента РФ Володимира Путіна вчергове "засікли" на використанні двійника.
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