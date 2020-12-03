У центрі Москви загорівся онкоцентр: є загиблі. Відео

У столиці Росії Москві вночі 3 грудня спалахнула пожежа в Московському міжнародному онкоцентрі на вулиці Дурова. Вогонь охопив 100 квадратних метрів.

В результаті спалаху загинули двоє людей, один постраждав. Пожежу загасили під ранок, повідомляє РИА Новости (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що будівля онкоцентру знаходилася на реконструкції. Всередині знаходилися робітники, які проводили ремонт. Причина спалаху поки невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в нефтешахті "Яреганефть" в республіці Комі (РФ) 1 листопада сталася пожежа. На аварійній ділянці перебували 82 людини.