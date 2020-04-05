У Росії священики пролетіли над територією Волгоградської області на літаку та здійснили таким чином "хресний хід проти коронавірусу COVID-19".

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Вони взяли з собою ікони та прочитали молитви. Про це написала пресслужба Волгоградської єпархії на своєму сайті (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Росії священики на літаку влаштували "хресний хід проти коронавірусу" Волгоградська єпархія

"Духовенство здійснює молебний спів проти згубної пошесті та смертоносної зарази перед іконами... і творить молитви про лікування хворих, про владу та мешканців волгоградської землі, які працюють у період надзвичайної ситуації – лікарів, співробітників соціальних та екстрених служб", – йдеться в повідомленні.

У Росії священики на літаку влаштували "хресний хід проти коронавірусу" Волгоградська єпархія

У Росії священики на літаку влаштували "хресний хід проти коронавірусу" Волгоградська єпархія

"З 5 квітня у весь період перебування вдома з благословення глави Волгоградської єпархії митрополита Феодора віруючі здійснюють особливе домашнє молитовне правило, в якому звертаються до Господа нашого Ісуса Христа, Богородиці та святих волгоградської землі", – додала пресслужба.

У Росії священики на літаку влаштували "хресний хід проти коронавірусу" Волгоградська єпархія

У Росії священики на літаку влаштували "хресний хід проти коронавірусу" Волгоградська єпархія

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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