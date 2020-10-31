У Росії прогримів вибух у лікарні з інфікованими COVID-19, є жертви. Фото і відео

У Челябінську (Росія) в результаті загоряння 31 жовтня прогримів потужний вибух біля поліклініки міської лікарні №2. На території медичного закладу, де перебувають хворі на коронавірус, вибухнула киснева будка.

До місця пожежі за кілька секунд до вибуху приїхали рятувальники. Вони зрозуміли, що зараз станеться, і ледве встигли прибрати машини, пише "Челябинск №1" у Telegram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією ТАСС, з лікарні евакуйовані 16 важких хворих з коронавірусом.

"Всього з лікарні евакуйовані 158 осіб, 16 з них – важкі хворі з коронавірусом, розміщені в різні лікарні міста. 139 хворих евакуйовані в спортивний корпус "ім. Елесіна", – сказало джерело агентства в екстрених службах.

Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху і відключення кисню померли двоє пацієнтів, повідомляє РБК.

Безліч моторошних фото й відео події опублікували очевидці в соціальних мережах. На кадрах видно, що вибуховою хвилею в будівлі поліклініки вибило стекла.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Волгограді (Росія) стався вибух на газовій заправці. Моторошна пригода потрапила на відео, його опублікували очевидці в соціальних мережах.