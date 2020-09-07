У Росії озвучили нову версію про стан отруєного Навального

У Росії озвучили нову версію про стан Олексія Навального.

Російські слідчі припустили, що однією з версій погіршення стану здоров'я опозиціонера Олексія Навального може бути його захоплення дієтами.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на керівника Слідчого управління сибірської транспортної поліції Сергія Потапова.

За його словами, дієти могли погіршити стан здоров'я Навального на тлі панкреатиту. Правоохоронці почали додаткові перевірки, щоб встановити обставини події.

Під час оглядів слідчі вилучили і відправили на експертизу близько 500 об'єктів, в тому числі одяг Навального, сміття з аеропорту Томська, кафе аеропорту, ресторану і номеру готелю.

Відзначається, що всі дослідження, які провели російські лікарі, спростовують версію отруєння Навального.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас заявив, що "є багато ознак" причетності Росії до отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!