У Росії дагестанець порізав двох глухонімих українців: шокуючі подробиці

У Санкт-Петербурзі уродженець Дагестану вдарив ножем двох глухонімих українців, які не відповіли на його питання "Ви виходите?".

Про це повідомила "Фонтанка". За даними видання, конфлікт стався в ніч на 20 липня в вагоні метро на станції "Пушкінська". 36-річний чоловік, який приїхав з Дербента, накинувся з ножем на двох осіб. Першого він вдарив два рази, другого – один.

За постраждалих заступився 26-річний місцевий житель. Він вибив ніж з рук нападника і витягнув його на платформу, де вже були співробітники поліції. З'ясувалося, що постраждалі з України, обидва глухонімі. Їх доставили в Маріїнську лікарню з пораненнями грудей, у важкому стані, їм довелося перенести операції.

Затриманого звуть Фатулах, раніше його вже судили за умисне заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості, а також застосування насильства відносно представника влади при виконанні обов'язків. Чоловік приїхав в Санкт-Петербург в 2016 році, вдома у нього залишилися дружина і дитина. Він працював на будівництві, але звільнився звідти за тиждень до події. За словами очевидця, від Фатулаха пахло спиртним.

Нападника затримали

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували відео, на якому роботодавець в Польщі зчепився з українськими заробітчанами, використовуючи нецензурну брати і б'ючи їх.

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