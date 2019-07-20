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У Росії дагестанець порізав двох глухонімих українців: шокуючі подробиці

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У Санкт-Петербурзі уродженець Дагестану вдарив ножем двох глухонімих українців, які не відповіли на його питання "Ви виходите?".

Про це повідомила "Фонтанка". За даними видання, конфлікт стався в ніч на 20 липня в вагоні метро на станції "Пушкінська". 36-річний чоловік, який приїхав з Дербента, накинувся з ножем на двох осіб. Першого він вдарив два рази, другого – один.

За постраждалих заступився 26-річний місцевий житель. Він вибив ніж з рук нападника і витягнув його на платформу, де вже були співробітники поліції. З'ясувалося, що постраждалі з України, обидва глухонімі. Їх доставили в Маріїнську лікарню з пораненнями грудей, у важкому стані, їм довелося перенести операції.

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Затриманого звуть Фатулах, раніше його вже судили за умисне заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості, а також застосування насильства відносно представника влади при виконанні обов'язків. Чоловік приїхав в Санкт-Петербург в 2016 році, вдома у нього залишилися дружина і дитина. Він працював на будівництві, але звільнився звідти за тиждень до події. За словами очевидця, від Фатулаха пахло спиртним.

Нападника затримали

Нападника затримали

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували відео, на якому роботодавець в Польщі зчепився з українськими заробітчанами, використовуючи нецензурну брати і б'ючи їх.

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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Дикие азиопы!
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Себостьян Прейро, за Уралом творится обычная для тех мест картина -толпы обос ранных и грязных окраинцев за копейки вкалывают на местных стройках и лесоповалах.
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Сало Уронил
Сало Уронил
Инкогнито Назар, Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ, добавили в ГУ МВД по Петербург а убийца Олеся Бузины гуляет!!!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А он дагестанец при это не орал-слава России героям слава?)) или может орал-буду рэзать укру?)
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Сало Уронил
Сало Уронил
Себостьян Прейро, кок герой ато.комбат, Руслан Онищенко?любитель бильярда,а особенно шаров.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Pyankovsky Alexey, ты там смотри не шуми. А то сядишь на дагестанскую бутылку
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