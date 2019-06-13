"У них одна проблема": Зеленському вказали на схожість із Путіним

У президента РФ Володимира Путіна є проблема, подібна до проблеми президента України Володимира Зеленського.

"Якщо у Зеленського проблема – йому треба домогтися якогось успіху, щоб виправдати кредит довіри, то у Путіна схожа проблема: йому треба повернути, підтримати падаючий кредит довіри", – сказав у блозі OBOZREVATEL російський журналіст Леонід Радзіховський.

"Кредит довіри Путіну всередині країни падає, падає стрімко, і жодні липові рейтинги державних соцслужб нічого змінити не можуть", – констатував журналіст.

Володимир Путін на засіданні Вищої Євразійської економічної ради Офіційний сайт президента Росії

На його думку, "у Путіна ситуація дуже схожа на ситуацію Зеленського".

Говорячи про способи підвищення рейтингу, Радзіховський зауважив: "Витягнути рейтинг завдяки успіхам в економіці – це, звичайно, прекрасно, але тільки де ці успіхи і як їх досягти? А витягнути рейтинг завдяки якомусь новому політичному руху – це добре".

У цьому контексті він наголосив: "Якщо для України це мир, припинення війни, то для Росії це переформатування відносин з Європою, налагодження відносин з Європою. "Нарешті європейці зрозуміли нашу правду", "ми рулимо", "ми визначаємо порядок денний", "Путін усіх переграв" – так це буде подаватися в Росії".

Як писав OBOZREVATEL, президент Франції Еммануель Макрон анонсував "довгу насичену бесіду" з президентом РФ Володимиром Путіним, наголосивши, що Європа "повинна вибудовувати з Росією нові правила довіри і безпеки", але і не повертати Москву в Велику вісімку, допоки не буде прогресу у виконанні Мінських домовленостей.

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