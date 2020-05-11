У Москві від коронавірусу помер ще один священник із лаври РПЦ. Фото

У Росії від коронавірусу COVID-19 помер архімандрит Іліан (Племенюк) з Троїце-Сергієвої лаври в підмосковному Сергієвому Посаді.

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Троїце-Сергієва лавра patriarchia.ru

Насельник помер 11 травня від ускладнень, спричинених COVID-19, уточнюється в повідомленні робочої групи при патріархові РПЦ Кирила з координації діяльності церковних установ в умовах поширення коронавірусної інфекції.

Раніше в Троїце-Сергієвій лаврі померли від коронавірусу три людини, включно з головним лікарем монастиря.

Це лікар лаври ігумен Тихон (Барсуков), архімандрит Лаврентій (Постніков) і ієродиякон Калліст (Косулин).

Архімандрит Іліан (Племенюк) stsl.ru

Як писав OBOZREVATEL, у Москві від коронавірусу помер також настоятель храму Покрова Пресвятої Богородиці, протоієрей Володимир Бушуєв.

Показники смертності в Москві в квітні 2020 року стали найвищими для цього місяця за останнє десятиліття, вперше перевищивши поріг в 11 тис. померлих.

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