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11 травня • оновлено в 19:51
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У Москві від коронавірусу помер ще один священник із лаври РПЦ. Фото

1.8т
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У Росії від коронавірусу COVID-19 помер архімандрит Іліан (Племенюк) з Троїце-Сергієвої лаври в підмосковному Сергієвому Посаді.

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Троїце-Сергієва лавра

Троїце-Сергієва лавра

patriarchia.ru

Насельник помер 11 травня від ускладнень, спричинених COVID-19, уточнюється в повідомленні робочої групи при патріархові РПЦ Кирила з координації діяльності церковних установ в умовах поширення коронавірусної інфекції.

Раніше в Троїце-Сергієвій лаврі померли від коронавірусу три людини, включно з головним лікарем монастиря.

Це лікар лаври ігумен Тихон (Барсуков), архімандрит Лаврентій (Постніков) і ієродиякон Калліст (Косулин).

Архімандрит Іліан (Племенюк)

Архімандрит Іліан (Племенюк)

stsl.ru

Як писав OBOZREVATEL, у Москві від коронавірусу помер також настоятель храму Покрова Пресвятої Богородиці, протоієрей Володимир Бушуєв.

Показники смертності в Москві в квітні 2020 року стали найвищими для цього місяця за останнє десятиліття, вперше перевищивши поріг в 11 тис. померлих.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії церква РПЦ релігія хвороба вірус смерть
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
А Гундяй когда в ад?
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