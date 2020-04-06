Діди воювали: в Москві на парад перемоги вирішили не кликати ветеранів

У Москві запропонували не запрошувати осіб старше 65 років, тобто ветеранів, на святкування 75-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.

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Документ, датований 27 березня, надійшов голові апарату уряду від радника президента РФ Антона Кобякова, який також є відповідальним секретарем оргкомітету з підготовки заходу, повідомляє "Інтерфакс".

У ньому говориться, що пропозиція пов'язана з загрозою життю і здоров'ю громадян через поширення коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кремлі не розглядають варіант скасування травневого параду в Москві через коронавируса.

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, триває підготовка до заходу і до приїзду іноземних делегацій. "Далі будемо дивитися в залежності від розвитку ситуації", – сказав він.

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