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27 березня • оновлено в 13:55
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У Кремлі виявили коронавірус: стало відомо, чи контактував заражений з Путіним

4.6т
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Прессекретар глави РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив інформацію про те, що один із співробітників його адміністрації захворів коронавірусом.

Разом із тим, він запевнив, що хворий не контактував особисто з Путіним, передає РБК.

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"Дійсно, в адміністрації виявлені випадки коронавірусу. Це відповідає дійсності. І вживаються всі необхідні санітарні та епідеміологічні заходи з тим, щоб не дати йому пошириться далі", – сказав він.

У Кремлі виявили коронавірус: стало відомо, чи контактував заражений з Путіним

Пєсков зазначив, що випадки зараження зайвий раз доводять виправданість запобіжних заходів, коли учасників заходів з Путіним зобов'язують попередньо здати тести.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про випадок інфікування в адміністрації Путіна стало відомо напередодні. 26 березня з'явилася інформація про те, що один випадок захворювання виявлено в Управлінні справами президента РФ.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Виня Ксения
Виня Ксения
Пусть пуйло ганд0н на голову наденет, чтобы не заразиться.
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Фюрер перестраховался. И чтобы не смеялись объявили о безымянном носителе.... А жаль ! Его бы в первую очередь надо!
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