У Кремлі виявили коронавірус: стало відомо, чи контактував заражений з Путіним

Прессекретар глави РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив інформацію про те, що один із співробітників його адміністрації захворів коронавірусом.
Разом із тим, він запевнив, що хворий не контактував особисто з Путіним, передає РБК.
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"Дійсно, в адміністрації виявлені випадки коронавірусу. Це відповідає дійсності. І вживаються всі необхідні санітарні та епідеміологічні заходи з тим, щоб не дати йому пошириться далі", – сказав він.
Пєсков зазначив, що випадки зараження зайвий раз доводять виправданість запобіжних заходів, коли учасників заходів з Путіним зобов'язують попередньо здати тести.
Як повідомляв OBOZREVATEL, про випадок інфікування в адміністрації Путіна стало відомо напередодні. 26 березня з'явилася інформація про те, що один випадок захворювання виявлено в Управлінні справами президента РФ.
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