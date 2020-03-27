У Кремлі виявили коронавірус: стало відомо, чи контактував заражений з Путіним

Прессекретар глави РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив інформацію про те, що один із співробітників його адміністрації захворів коронавірусом.

Разом із тим, він запевнив, що хворий не контактував особисто з Путіним, передає РБК.

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"Дійсно, в адміністрації виявлені випадки коронавірусу. Це відповідає дійсності. І вживаються всі необхідні санітарні та епідеміологічні заходи з тим, щоб не дати йому пошириться далі", – сказав він.

Пєсков зазначив, що випадки зараження зайвий раз доводять виправданість запобіжних заходів, коли учасників заходів з Путіним зобов'язують попередньо здати тести.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про випадок інфікування в адміністрації Путіна стало відомо напередодні. 26 березня з'явилася інформація про те, що один випадок захворювання виявлено в Управлінні справами президента РФ.

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