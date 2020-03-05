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5 березня • оновлено в 07:41
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Дмитро Нєкрасов
Дмитро Нєкрасов
Російський економіст Всі статті автора

Цены на нефть резко пошли вниз из-за коронавируса: что будет с экономикой России

10.3т
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Падение цен на нефть, вызванное эпидемией коронавируса, безусловно, негативно сказывается на российской экономике, в первую очередь за счет падения цен на нефть и другие сырьевые товары.

Нефть и газ формируют боле 60% экспортной выручки РФ и до 40% доходов федерального бюджета, и падение цены почти на 20% сильно скажется на обоих данных показателях.

Следует однако понимать, что последние годы финансовая политика российского правительства была очень консервативна. Последние три года федеральный бюджет сводился с устойчивым профицитом и резервы накапливались. Так называемая "цена отсечения" (цена нефти свыше которой доходы от нефти откладываются в резервы и не тратятся на текущие расходы) заложенная в бюджет 2020 составляет 42$ за баррель.

Текущее падение цен на нефть в район 50$ за баррель по сути означает, что российское правительство будет меньше откладывать в кубышку, а не то, что у него не хватит денег на текущие расходы. Для того, чтобы правительству пришлось тратить резервы, цены на нефть должны опустится ниже 40$ за баррель.

Цены на нефть

Цены на нефть

www.eprussia.ru

И даже в этом случае накопленных резервов хватит на несколько лет. С учетом вышесказанного нет никаких оснований ожидать, что падение цен на нефть может привести к снижению расходов российского правительства или сворачиванию каких-то нацпроектов (нацпроекты могут быть сорваны по другим причинам, а не от отсутствия денег).

Для того, чтобы российские власти исчерпали накопленные резервы и оказались неспособны оплачивать текущие расходы, необходимо несколько лет нефтяных цен на уровне 20-25 долларов за баррель.

Что касается российской экономики, которая и без всякой эпидемии пребывала в стагнации, то скорее всего, темпы ее роста по году будут около 0 или максимум 1%. Какие-либо предпосылки для роста отсутствуют. Серьезного падения также ожидать не стоит ровно потому, что правительство обладает огромными резервами, которые будут расходоваться на поддержку экономики в случае возникновения острых кризисных явлений.

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Автор
Дмитро Нєкрасов Дмитро Нєкрасов
Теми
Світові ціни на нафту російська економіка Коронавірус
Місце
Росія
Теги
нафта Новини Росії
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bregovich mark
bregovich mark
Удар по тестикулам для лаптеногих.Пора ласты покупать.Одни пябеды.Гундяй в Аммане опозорился,в Турции наваляли,СП-2 в ил зарыли,нефтишка падает!Прям наваждение какое-то.!!!!
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
bregovich mark, свыдомый, ты бы посоветовал чего в помощь. Ну там становится срочно на цееуропэйский путь недоразвития, возвращать территории, платить нэньке контрибуцию бессрочно, клоуна избрать в президенты. Блуждаем ведь в потемках невежества и безнравственности.
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Что-то с логикой не вяжется - цена нефти все последние шесть лет выше 42 долларов, значит срана Аленей получает сумасшедшие доходы, а вот Алени сами живут все хуже и хуже.... С чего бы это?)
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ivanov Vlad, если ты алень живёшь всё хуже, дело не в цене на нефть, а в тебе, дБ Бл ....
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Крым Андрей
Крым Андрей
И наср..ть,что будет с экономикой Украины... Хотя да, какая там экономика?
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Шапиро Женька, а что там в России тебя так беспокоит, аж кушать не могешь?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Крым Андрей:"И наср..ть,что будет с экономикой Украины". И что здесь удивительного! Вам и на свою тоже. Страна с такими запасами нефти и газа по ВВП на человека на уровне ниже среднемирового! В экономике такие успехи, что пришлось на 5 лет пенсионный возраст поднимать, поскольку денег нет платить пенсии всем. Ни один из этих фактов Вы до аже не попытаетесь оспорить. В ответ лишь: "сам дурак" или "а что там в Украине".
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