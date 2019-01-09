МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Новини Росії

Мирослав Гай
Мирослав Гай
ЖурналістВсі статті автора

Томос стал катастрофой для всей России

5.9тЧитати матеріал російською

Польская газета Wyborcza написала, что Томос стал исторической катастрофой для Путина

Я не согласен с такой слабой оценкой. Я думаю, что это катастрофа для всей России.

Путин потерял все то, что до него собирали Правители Российской империи. Он ведь и Крым не приобрел, а украл и теперь платит за это сторицей. Санкции работают.

Новини
Кремль сжигал древние библиотеки, а все найденное тянули в Эрмитаж

Россияне не понимают, что санкции - это навсегда для их поколения. И их будет больше. Это как с СССР. Советы уже развалились, а санкции 1974 года сняли только в 2012 году.

И пусть Кремль кричит про Антихриста Порошенка.

Томос стал катастрофой для всей России

Петр Порошенко

Через тысячи лет имя Порошенка останется записаным в Томосе, а фамилию Путина прочитают на откопанной архиологами части Кремлевской стены под китайским аэропортом, где будет написано - Путин Х*йло.

Про Россию же, там не будет написано ничего.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Теми
Російсько-український конфліктСанкції проти Росії
Особи
Володимир ПутінПетро Порошенко
Місце
Росія
Теги
РосіяНовини РосіїТомос
Джерело
Джерело:Facebook Мирослава Гая
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
2
10
Смішно
47
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
rercjd Micha
rercjd Micha
Допустим- да!, Томос- катастрофа ( по Гаю) для всей России! И вот сидит Иван Иванов в Новосибирске и переживает: как теперь жить, ведь Украина получила Томос! Если отбросить все политические моменты получения томоса Украиной, то по всей видимости всем абсолютно по барабану с этим томосом! Единственное, что непонятно, в чём победа свидомитов? Ну, были Московским Патриархатом в статусе Украинской Патриархии, а стали Украинской Митрополией Константинопольского Патриархата! Это мечта бандеровцев!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Ху.ло скоро займет у росиян место рядом с Горбачевым который развалил ссср.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну в принципе логично, тока мне кажется что китайцы даже про Ху*ла ничего не оставят.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Наші блоги