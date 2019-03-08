"Тіла для катувань недорого": шокуюча акція із сосками і вульвами приголомшила росіян

У центрі Москви влаштували незвичайну акцію до Міжнародного жіночого дня — перехожим роздавали зліпки частин тіл жінок, які пережили насильство.

Як уточнює "Дождь", організаторами виступили учасниці групи "ПерезаGRUZка". Акція носила назву "На: пам'ять" і розповідала про насильство в закритих установах: поліцейських ділянках, лікарнях, психоневрологічних інтернатах.

Активістки пройшли від Манежної площі до Китай-міста, але мало хто з перехожих вислуховував їх і брав зліпки сосків і вульв. Найчастіше люди реагували агресивно, деякі вигукували: "Мені за вас соромно", "Фу, ви з глузду з'їхали?"

Прикметно, що жінки несли на собі плакати з написом: "Тіла для катувань недорого".

"Ми спустилися в метро, де людям було від нас вже нікуди дітися. Пасажири закривали обличчя, відверталися, переходили далі. Але дивним чином до нас самі підходили молоді дівчата. Ставлячи несміливі запитання, брали частини тіл, і ще їхали з нами кілька станцій", — прокоментувала прогулянку художниця Катрін Ненашева.

Фотографії: Олексій Абанин / Дождь

Учасниці провокаційного перформансу відзначають, що насильство над жінками в закритих інститутах здійснюють не тільки чоловіки. Часто воно залишається безкарним і "живе" в тіні.

"Це успішно роблять люди різних статусів, віку, гендерів і професій. Насильство може бути швидкоплинним для насильника і суспільства, але не для жертви. Зліпки частин тіл, що носять на собі печатку пережитого — маленька пам'ять, що уособлює і фіксує досвід, про який прийнято мовчати. Але тепер на нього можна дивитися, його можна чіпати і, звичайно, використовувати так, як вам заманеться", — пояснили організатори.

Фотографії: Олексій Абанин / Дождь

Фотографії: Олексій Абанин / Дождь

Фотографії: Олексій Абанин / Дождь

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