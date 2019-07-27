"Сорочка ледь не луснула": Путіна викрили у використанні двійника. Опубліковані фото

Президента РФ Володимира Путіна знову запідозрили у використанні двійників.

Так, український політолог Олександр Голобуцький помітив, що під час робочого візиту на Фінську затоку зовнішність Путіна кардинально змінювалася. Про це він написав у своєму Telegram.

"Путін сьогодні відвідав кораблі у Фінській затоці. Якась незрозуміла штука: на трьох фото Путін підтягнутий і сорочка вільно обвисає, а на одному — сорочка раптом ледь не луснула на пузі. У процесі умочування у море швидко махнули двійників? Або це в батискафі якийсь елемент конструкції підпірок так роздуло?" — зауважив Голобуцький.

Путіна викрили у використанні двійника t.me/allgolobutsky

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер помітив дивний нюанс у зовнішності Путіна. Деталь була помічена під час покладання вінка до пам'ятника радянським воїнам у Відні.

Крім того, Путін попався на маніпуляціях з сантиметрами.

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