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"Шах і мат, Ілоне Маск!" У мережі висміяли російський "місяцехід"

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У мережі висміяли незвичайний транспортний засіб на чотирьох колесах у Росії, порівнявши його з місяцеходом.

"Місяцехід-1 на старт! Наш, який не має аналогів, Місяцехід-1, до підкорення космосу готовий!" - написали на сторінці в Facebook "РаиссяТудей" і опублікували відповідне відео.

Користувачі відзначили в коментарях: "Салон гарний, об'ємний. Батут би траком не порвати!", "Маск на лопатках!", "Шах і мат, Ілоне Маск", "Аеродинаміка! Розуміти треба!", "Конструктори не зуміли, машина сама намагається", "Шухер! Телепортуємося!", "Відповідь Dragon-2 SpaceX ".

"Шах і мат, Ілоне Маск!" У мережі висміяли російський "місяцехід"
"Шах і мат, Ілоне Маск!" У мережі висміяли російський "місяцехід"
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"Шах і мат, Ілоне Маск!" У мережі висміяли російський "місяцехід"
"Шах і мат, Ілоне Маск!" У мережі висміяли російський "місяцехід"

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський концерн "Калашников" розробляє власний електромобіль і запевняє, що він у майбутньому буде конкурувати з Tesla Ілона Маска, чим викликав бурю іронічних коментарів у соцмережах.

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