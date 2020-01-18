Вне поля зрения осталось достаточно интересное событие, произошедшее просто накануне всей этой эпопеи – 11 января. В этот день в Москву с рабочим визитом прибыла канцлер Германии Анжела Меркель. Официально было сказано о том, что обе стороны высказали заинтересованность в том, что газопровод Северный Поток 2 (все 90 километров) таки надо достроить. Но не сегодня и не завтра, а вообще.

Как мы не раз уже писали, особенность российского строительства газопроводов, супер-мостов или вообще – супер сооружений заключается в месте максимального профита. Дело в том, что двойная, тройная, а то и более – цена проекта предполагает распил миллиардов долларов во время самого строительства, а что там будет после его окончания, уже не столь важно.

Просто вспомним о том, как еще до войны развернули мегастройку на остров русский во Владивостоке. Туда мост построили, что-то там еще и обещали, что после проведения саммита АТЭС, которой там проводился, все это двинет местную экономику просто гигантскими темпами. Но теперь об этом уже никто не помнит, как не помнит и о большей части олимпийских объектов Сочи, на которые была потрачена рекордная, в истории олимпийского движения, сумма.

То же самое и с газопроводом. Основная сумма уже "освоена" и успешно распилена, а для охлоса можно теперь рассказывать любые байки, если даже труба там сгниет вовсе. Спишут и концы в воду. Но продемонстрировать усилия было нужно, поскольку тема была топовой последние пару лет. Вот она и была представлена для публике, как основная.

На самом деле, ситуация с визитом выглядит несколько иначе. Язык дипломатии говорит о том, что с визитом едет тот, кому что-то нужно. В данном случае, в Москву попхалась Меркельша, значит ей что-то было нужно от Путина, а нужно ей может быть только одно. Через год у нее дембель и надо думать о дальнейшем трудоустройстве.

Наверняка, ей не дает покоя судьба ее предшественника, бывшего канцлера Германии, а ныне – графа Подмосковного-Трубопроводного, Шредера. Похоже, что после полтора десятка лет в роли первого лица мощнейшей европейской страны ей как-то не хочется превращаться просто в бабу Анжелу, а хотелось бы заделаться герцогиней или хотя бы – баронессой Меркель Рязанской или Калужской. Оно и звучит хорошо и содержание завидное.

По крайней мере, Шредер живет с размахом падишаха и ей действительно, есть о чем поговорить с Путиным. Тем более, что на дембель она идет не от хорошей жизни, а потому, что после визита янелоха она почувствовала себя "зле" и ее чуть не схватила кондрашка прямо перед объективами телекамер. Это, конечно, не Оман, который затопило наводнение (впервые в истории) после посещения страны янелохом, но тем не менее – звоночек. В общем, в 2021 году мы увидим, до чего Меркель договорилась с Путиным и если она присоединится к Шредеру, то все встанет на место. Окажется, что Путин коллекционирует немецких канцлеров, как барышни это делают с бусинками "Пандоры".

Но по всей вероятности, она тоже приехала не с пустыми руками. Другу Владимиру она дала собственный рецепт политического долголетия. В самом деле, в демократических странах законодательно ограничено время нахождения у власти первого лица. Путин уцепился за формулу "два раза подряд" и сработал крайне грязно. Да, с этим смирились, но осадок остался. А если все сделать по технике, то никаких вопросов и не будет.

В той же Германии, президент – опереточная фигура. Его полномочия настолько смешны, что говорить о нем, как о серьезной политической фигуре, просто не приходится. Но его каденции конституционно ограничены, как по времени, так и по количеству самих каденций, а вот канцлер может сидеть прямо, сколько угодно и никаких нарушений демократических принципов нет! Хотя фактически, вся полнота власти как раз находится у канцлера.

То есть, переформатирование конституции РФ в этом направлении как раз и даст Путину возможность уехать из первого кабинета страны вперед ногами и ничего не нарушая. Для этого только надо перегрузить власть с должности президента на премьера и при этом жестко, как и сейчас, контролировать парламент. Все! Никаких двух сроков подряд или подобных фокусов – не нужно.

В общем, как только Анжелин самолет взял курс на Берлин, Путин взял курс на конституцию. А чтобы публика не поняла сути этого кульбита, в ход запущена пресса. В любом случае, новый премьер взят временно, до вступления в силу конституционных изменений, а после этого он пойдет в сад. Возможно, с Медведевым такой номер мог пройти тяжелее, поскольку тот успел обрасти своими людьми, которые поддерживали его все время, пока он спал на лыжах. А тут – все прозрачно. Временщику не дадут закрепиться так, чтобы это вызвало проблемы при пересадке Путина в премьерское кресло.

По крайней мере, такая версия выглядит более реально, чем демократические реформы и концентрация полномочий. Возможно, со временем всплывет что-то еще, но пока это выглядит именно так.

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