У Росії від коронавірусу COVID-19 померла журналістка Анастасія Петрова, чия історія хвороби шокувала соцмережі.

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Дівчина померла 31 березня в Пермі і до останнього вела в мережі щоденник хвороби, передає "Радіо свобода".

Раніше російська влада стверджувала, що Петрова померла від двосторонньої пневмонії, але потім визнали у неї наявність COVID-19.

Анастасія Петрова Facebook Анастасія Петрова

Перші симптоми вона відчула 23 березня. У неї різко піднялася температура, заболіло горло і був важкий кашель. Вона викликала лікаря, який не став її оглядати і пообіцяв, що до неї прийдуть і візьмуть тест на коронавірус.

Але в ніч на 24 березня у Петрової піднялася температура до 39 градусів і вона викликала швидку допомогу, яка її госпіталізувала.

Увечері 24 березня вона в соцмережі написала, що після рентгенологічного обстеження у неї діагностовано пневмонію. Але вже 25 березня журналістка повідомила, що підслухала нараду лікарів у коридорі: "Якщо корона не підтвердиться, в п'ятницю відправимо додому лікуватися".

"Відчуваю себе так, ніби постійно тону в киселі. Нікому тому не відповідаю – сил немає. Майже 90% часу сплю. Весь час хочу пити. Аналіз іще не готовий", – писала вона вже з лікарні.

Анастасія Петрова в лікарні Facebook Анастасія Петрова

Останній запис у Facebook датований 26 березня: "Перший тест на корону – негативний". Під постом її користувачі мережі розпитували про її самопочуття. Останній коментар вона залишила 29 березня, де відповіла, що тест на коронавірус був негативний. При цьому її здоров'я не покращилося, їй важко писати, а температура тримається.

Переписка Facebook Анастасія Петрова

31 березня Петрова померла. В останні дні вона була підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, однокурсник президента РФ Володимира Путіна з інституту КДБ Юрій Швець вважає, що коронавірус COVID-19 був занесений у китайський Ухань з Росії.

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