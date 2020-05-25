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25 травня • оновлено в 18:33
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"Ще два тижні самоізоляції": Пєсков видужав від COVID-19

1.3т
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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков виписаний з лікарні після лікування наслідків COVID-19.

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Як повідомляє DailyStorm, дружина Пєскова Тетяна Навка розповіла про їхнє самопочуття – коронавіурс раніше був виявлений у чоловіка та жінки. За її словами, найближчим часом вони проведуть на самоізоляції.

"Ще два тижні самоізоляції": Пєсков видужав від COVID-19

"Все добре, все вийшли з лікарні, відчуваємо все себе добре. Будемо перебувати десь ще на тижні карантину", – сказала Навка.

А ось Telegram-канал "Раніше всіх. Ну майже" розповів, що Пєсков скоро почне працювати в домашньому режимі і просидить на самоізоляції не один, а два тижні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 травня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков захворів COVID-19

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Особи
Тетяна Навка Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Тег
вірус
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