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"Розкидало по камінню": у справі про загибель групи Дятлова розсекретили таємні документи

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У Росії розсекретили два документи, які проливають світло на розслідування загибелі туристів на перевалі Дятлова 60 років тому.

Так, йдеться, по-перше, про доповідну записку оргбюро російської Спілки спортивних товариств і організацій про результати розслідування загибелі свердловських туристів, надіслану до ЦК 23 березня 1959 року, пише "МК".

Другий документ — витяг із протоколу засідання бюро Свердловського обкому від 10 березня 1959 року, на якому були представлені підсумки роботи обкомівській "слідчої" комісії.

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"Зняли одяг із трупів і грілися": з'ясувався новий нюанс у загибелі групи Дятлова

Група Дятлова

Група Дятлова

Архівне фото

І в одному, і в іншому події описуються досить стримано. При цьому причина, по якій туристи покинули намет, як і раніше не названа.

У записці події фатальної ночі описуються наступним чином: "Вихід із намету був вкрай поспішним, не передбачав ані хвилинного зволікання... Причиною, яка змусила туристів покинути намет, міг бути тільки страх перед негайною смертю. Група почала відступ вниз по схилу організовано, але потім в умовах темряви і хуртовини була розкидана на кам'яних грядах, люди втратили зв'язок один із одним і загинули в бурані".

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Версія обкому ще більш лаконічна: "Всі учасники групи, покинувши з якихось причин намет, поставлену на схилі висоти 1079, були розкидані ураганним вітром, втратили орієнтування, не зуміли повернутися в намет і загинули від морозу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий московський адвокат Євген Чорноусов під час однієї з експедицій на перевал Дятлова знайшов частину ракети. Артефакт тепер вимагають долучити до справи про загибель туристів 60 років тому.

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