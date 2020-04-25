Пік коронавірусу в Росії ще попереду: названа небезпечна дата

Росію в середині травня охопить реальна епідемія коронавірусу. Саме в цих числах буде фіксуватися максимальна кількість хворих.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив російський журналіст Олександр Кушнарь. За його словами, нинішні цифри по кількості інфікованих показують картину тритижневої давності.

"Те, що ми бачимо зараз – це картина тритижневої давності. Випадки, які фіксуються – результат того, що людина хворіла протягом двох тижнів, відчуває себе дуже погано і, або сама дійшла до лікарів, або лікарі дійшли до неї. Про масштаби епідемії в Росії ми зрозуміємо тижні через три. Ось тоді буде більш зрозуміло, що відбувається зі статистикою по захворюваності. А ось уявити, що буде через місяць, просто неможливо", – підкреслив він.

Коронавірус в Росії РБК

За словами журналіста, якщо аналізувати абсолютні величини кількості інфікованих зараз, а це майже 69 тисяч, це вже дуже серйозна ситуація.

"Ці масштаби в Росії вже і зараз немаленькі. Можемо говорити, якщо не про катастрофу, то про дуже серйозну ситуацію. І це тільки офіційні дані, в які віриться насилу. Проблема ще в тому, що російські медзаклади не готові до епідемії. Буває, що людина, заражена коронавірусом, лежить в лікарні з тарганами. Коли читаєш такі історії, розумієш, наскільки беззахисне російське населення перед тим, що відбувається", – підсумував Кушнарь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї б'ють на сполох через різке зростання кількості ввізних випадків коронавірусу з території Росії.

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