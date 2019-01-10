Росіяни заявили про готовність піти на війну: показова статистика

Більшість громадян Росії висловили готовність за необхідностю взяти участь у збройному конфлікті.

Про це стало відомо за результатами опитування в російських соцмережах, участь в якому взяли майже 130 тисяч респондентів. Як передає в Telegram "СМІ_лі", точне питання стосувалося конфлікту на території СНД, в якому безпосередньо приймала б участь Росія.

Лише 5% опитаних рішуче висловилися проти війни заявивши, що всіляко уникали б участі в ній. 62% відповіли, що візьмуть участь у разі загальної мобілізації, 7% готові піти добровольцями, а ще 19% погодилися б в разі війни за нові території.

При цьому практично половина респондентів зізналися, що не мають уявлення про те, що таке сучасна війна.

informator.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіяни провели в Санкт-Петербурзі акцію на підтримку України, засудивши агресію своєї країни в Азовському морі.

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