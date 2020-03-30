Росіяни пішли проти Путіна: з'явився провальний рейтинг президента РФ

Приблизно 62% росіян висловилися за введення вікового цензу для президента РФ, а змінюваності влади забажали 50% респондентів.

Про це йдеться у дослідженні "Левада-центру", фахівці якого провели опитування серед 1624 респондентів із 50 регіонів. Його результати опублікували "Открытые медиа".

Так, більша частина – 35% опитаних – виступили за введення вікового цензу для президента після досягненню пенсійного віку, 23% називають межую 70 років.

Росіяни висловилися проти Путіна

Ще 4% респондентів проголосували за інші варіанти, а 31% заявили, що не вважають за потрібне обмежувати вік глави держави.

Крім цього, росіян запитували, чи необхідна в країні змінюваність влади. І позитивно на це питання відповіла рівно половина опитаних.

Тоді як 37% дотримуються думки про те, що для Росії важливіше стабільність і вузьке коло політиків у владі, а змінюваність може негативно вплинути на на життя звичайних громадян.

Результати опитування openmedia.io

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіяни розійшлися у поглядах на обнулення президентських термінів лідера Володимира Путіна – підтримали менше половини опитаних.

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