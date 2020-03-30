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30 березня • оновлено в 11:34
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Росіяни пішли проти Путіна: з'явився провальний рейтинг президента РФ

5.4т
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Приблизно 62% росіян висловилися за введення вікового цензу для президента РФ, а змінюваності влади забажали 50% респондентів.

Про це йдеться у дослідженні "Левада-центру", фахівці якого провели опитування серед 1624 респондентів із 50 регіонів. Його результати опублікували "Открытые медиа".

Так, більша частина – 35% опитаних – виступили за введення вікового цензу для президента після досягненню пенсійного віку, 23% називають межую 70 років.

Росіяни висловилися проти Путіна

Росіяни висловилися проти Путіна

Ще 4% респондентів проголосували за інші варіанти, а 31% заявили, що не вважають за потрібне обмежувати вік глави держави.

Крім цього, росіян запитували, чи необхідна в країні змінюваність влади. І позитивно на це питання відповіла рівно половина опитаних.

Тоді як 37% дотримуються думки про те, що для Росії важливіше стабільність і вузьке коло політиків у владі, а змінюваність може негативно вплинути на на життя звичайних громадян.

Результати опитування

Результати опитування

openmedia.io

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіяни розійшлися у поглядах на обнулення президентських термінів лідера Володимира Путіна – підтримали менше половини опитаних.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
соціологічні опитування
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Зачем у тех рабов что то спрашивать? Они ж ничего не решают. Скажет путен жрать гав.но, то срусские спросят какой ложкой?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Всея Руси Князь, А нерабов спрашивали, когда вносили изменения в конституцию?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Левада-центр. В 2016 году организации был присвоен статус «иностранного агента»
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5
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
пукистанским холопам всегда нужен царь, хоть плюгавый, старый, никчемный, мелочный, склочный, параноик, но господин, который научит холопов жить:))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Korolev Vlad, Хрюкати українською мовою
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2
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Белов Слава
Белов Слава
Korolev Vlad, вам,свидомым насекомым,нужен или вор,или дурак...
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