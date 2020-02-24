Росія у глибокій кризі. Путін країну не втримає – полковник ФСБ

Президент Росії Володимир Путін постаріє і стане немічним, його влада себе давно вичерпала. Після нього не виключене повстання, бунт, війна, революція, а також розпад Росії. Це матиме жахливі наслідки для всього світу, а для України найперше – сказав у інтерв'ю OBOZREVATEL політик і полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков.

У першій частині інтерв'ю читайте про єдине бажання Путіна та його оточення, і як це пов'язано з Україною.

– Ви сказали, що росіяни виходять на протести по емоції. Хіба це можливо? За останні роки в Росії було багато мітингів, але нічого, протести придушили, когось посадили, когось випустили, і власне, все закінчилося.

– Я за свої 63 роки життя дійшов одного висновку – нічого безслідно не минає. І грудневе повстання, ця молодь, яка вийшла 25 грудня на площу. Здавалося б, нічого не трапилося, постояли, було невелике кровопролиття, всіх їх там замочили, когось в тюрму, когось в Сибір, і що? Багато хто з них доживав віку на засланні, деякого повісили. Здавалося б, нічого, але ні, народ пам'ятає. Це породило інший потужний рух, коли довелося скасувати кріпосне право, ввести свободи, ухвалити Конституцію і створити псевдопарламент. Так, на жаль, у 1917 це призвело до трагедії більшовицької революції, яка струсонула весь світ і перевернула всю країну. Ціна втрат – 80 з гаком мільйонів осіб. Так що нічого безслідно не минає!

Думаєте, люди подивилися мультики, ролики в мережі і все? Ні, осад залишається, емоції залишаються, люди змінюють свої погляди і ставлення до влади – так що це не мине безслідно.

Геннадій Гудков LRT

– Знаєте Путіна особисто, знайомі, зустрічалися? – Так, звісно, ми знайомі і кілька разів зустрічалися. Путін вміє добре говорити, досить швидко реагує, добре пам'ятає, він вміє спілкуватися. Але знаєте, одне іншому не заважає. Те, що людина вміє справляти враження, не означає, що він не може бути страшним і кривавим диктатором.

– Він назавжди при владі?

– Він вважає, що так, я вважаю, що ні. Не знаю прикладів вічної влади. Найбільш вічна була у більшовиків – 70 років, і режим Кімів у Північній Кореї. Щось обов'язково відбудеться, ми не вічні. Я не кажу, що маємо чекати смерті Путіна, але думаю, він не втримає країну. Росія у глибокій кризі, населення все більше і більше невдоволене владою. Немає жодної здорової ланки на сьогодні в російській державі, все хворе, гниле і фальшиве. Путін постаріє і стане немічним, так що ця влада себе давно вичерпала.

– Маєте на увазі розпад Росії?

– Повстання, бунт, війна, революція, що завгодно. Розпад на кілька держав не виключений. Краще, звісно, розвивати державу. Великі країни є великі країни. Ось Німеччина – найбільша за населенням країна Європи – 96 млн осіб. Чим більша країна, тим більше впливу має на світову цивілізацію. Ось Китай чим бере? Тим, що великий. Не хотів би, щоб наша країна розвалювалася, але такий варіант цілком вірогідний. СРСР теж століттями створювався, а потім раз – і зник.

Розпад Росії

– Перед своїм розпадом СРСР ледве-ледве дихав. Навіть їжі не було.

– А чому він ледве-ледве дихав? Відсутність реальної зміни влади, політичної конкуренції, свободи і придушення всіляких ініціатив. Весь цей набір притаманний сучасній Росії, при цьому у нас ще дика корупція і дикі суперечності між багатими і бідними. А центр ще й забирає собі всі податки з регіонів. Такого в СРСР не було. Від тотальної громадянської війни Союз тоді рятувала однорідність суспільства. Подивіться, що зараз коїться в Росії, люди ненавидять одне одного і готові до застосування сили одне проти одного. Тому в Росії складніша ситуація, ніж була в СРСР. Радянський Союз хоча б мирно вийшов із цього історичного глухого кута. А ось розвал Росії може мати жахливі наслідки для всього світу, для України найперше.

– Як Росія і Україна існуватимуть далі?

– За наявного стану речей покращення відносин між Україною і Росією неможливе. Росія – це країна з агресивними намірами, з мілітаризованою політикою і зашореною політикою ізоляціонізму: довкола вороги, а ми білі і пухнасті. З такою ідеологією нормальні відносини з сусідами не збудуєш, а за Путіна іншої не буде.

Може, будуть якісь тактичні домовленості: полонених поміняти, моряків відпустити, перестрілки припинити якісь, але не більше. Україна буде об'єктом номер один за ненавистю. Подивіться, що відбувається на будь-якому телеекрані. Росіяни краще знають, що відбувається в Україні щодня, все коментується зі злістю, роздратуванням і заздрістю. При цьому режимі нічого не зміниться, може стати тільки гірше, і пан Зеленський має це зрозуміти.

Так, він як президент має робити максимум можливого, щоб уникнути гірших наслідків, але в душі чітко усвідомлювати, що це як дресирувальник у цирку зі звірами працює. Він же розуміє, що вони готові його зжерти, але якщо він перестане з ними працювати – втратить роботу. Зеленський має бачити, що перед ним російський ведмідь, який, ставши дибки, почне розмахувати лапами.

Російсько-український конфлікт

Зеленський, як президент українського народу, має робити все, щоб не стало гірше. Але при цьому він має знати, що російська державна політика глибоко ворожа до всіх своїх сусідів. Назарбаєв також розумів, що Путін завтра може йому сказати: "А столиця твоя – це наш Цілиноград?". Всі розуміють, що вони живуть поруч із пороховою бочкою, яка може будь-якої миті рвонути. Це зміниться, якщо в Росії буде нормальна демократична система.

– Тоді війна на Донбасі закінчиться, а Крим повернеться назад до складу України?

– Все, окрім Криму, можна вирішити. Щодо Криму буде якесь інше рішення, може спільний протекторат, спільне управління або навіть новий референдум у доступному для огляду майбутньому. Цілком можливо, що Крим стане якимось новим територіально-політичним утворенням, яке не бентежитиме ні Україну, ні Росію. Давайте будемо реалістами: Крим не буде українським. Це вам каже опозиційний російський політик, сім'я якого зазнала величезних втрат через діяльність Путіна та його режиму. Може він не буде російським, але він точно не буде українським. Питання щодо Криму буде вирішене іншим чином, ніж питання Сінгапуру, Гонконгу, Гібралтару, не знаю. Але там будуть досягнуті домовленості, які влаштують обидві сторони і дадуть їм можливість красиво вийти з цієї ситуації.

– Вважаєте, що Крим в Україну не повернеться?

– Думаю, що ні. 90% населення Росії, навіть ті, хто не любить режим, і стільки ж кримчан вважають, що Крим – це історична частина Росії. Цілком можливо, що вихід буде знайдено. Якщо сусіди хочуть миру, хочуть домовитися і налагодити нормальні відносини – вони дадуть собі раду. Але особисто я думаю, що Крим матиме особливий статус. Напевно, я до цього і не доживу, але оскільки ви молодша, у вас буде можливість перевірити мої слова в майбутньому. А ви як вважаєте, Крим потрібен Україні, як територіально-політичне утворення?

– Звісно що так. Інакше це прецедент.

– Я думаю, що він не потрібен Україні як територіально-політичне утворення, а ось як спільна курортна зона – тут, напевно, можна домовитися і надати Криму суперавтономію, щоб у народів обох країн були рівні і безперешкодні права користуватися природою, благами, зоною відпочинку у Криму. І взагалі думаю, питання територій між державами відійде на другий план.

– Може і відійде, от тільки Крим – це потворна російська анексія.

– Так, згоден із вами. Але коли підуть ці люди і буде збудована інша політика, напевно, треба буде шукати якесь взаємовигідне рішення, зокрема і для Криму.

Анексія Криму

– Росія після Путіна має попросити вибачення в українців, як це було у випадку з нацистською Німеччиною?

– Я взагалі вважаю, що а) вона повинна провести суд історії; б) вона повинна провести люстрацію у формі публічної переатестації; в) повинна написати свою чесну історію, де окрім великих моментів, є й мерзотники і, звісно ж, Росія має засудити дії, які були вчинені в 14 році проти України. Я б пішов таким шляхом. Звісно, має бути покаяння, осуд і мають бути покарані організатори злочинів. Такого, як було в 30-ті роки, коли кати, мерзотники і негідники спокійно дожили до глибокої старості з пільгами, пенсіями і пошанами, більше не має бути.

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