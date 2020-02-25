Раніше втопив малюка, 10 дітей постраждали: в Росії підліток- "маніяк" живцем закопав хлопчика

У Мурманській області Росії школяр жорстоко побив, намагався задушити, а потім закопав у сніг 11-річного хлопчика.

Подія трапилася коли діти йшли разом зі школи додому, повідомляє портал Nord News. Постраждалого вдалося врятувати завдяки дівчинці, яка стала свідком побиття і привела на місце НП маму.

Жінка викликала швидку допомогу дитині. Його доставили в лікарню з температурою тіла всього +26 градусів. За даним фактом правоохоронці порушили кримінальну справу про замах на вбивство. 15-річного зловмисника помістили в СІЗО на два місяці.

У Росії підліток- "маніяк" живцем закопав хлопчика Известия

За словами уповноваженого з прав дитини в Мурманській області Бориса Когана, раніше від підлітка постраждали близько десяти інших дітей. За три роки до цього він убив 8-річного хлопчика, скинувши його з дамби у воду, але уникнув відповідальності через свій вік.

"Хлопець відчув безкарність. Він робить один злочин, другий, третій. Комісія у справах неповнолітніх може тільки оголосити громадський осуд, маму оштрафувати на 500 рублів. Йому стало цікаво, йому подобається, на їх мові,"діставати" маленьких, нерівних йому", – розповів Коган.

У Росії підліток- "маніяк" живцем закопав хлопчика Nord News

Як писав OBOZREVATEL раніше, в місті Стерлітамак в російській Республіці Башкортостан пасажирка таксі влаштувала скандал і намагалася побити водія, коли той відмовився від поїздки.

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