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''Путіну не вірять'': у Росії розповіли про наслідки брехні президента

4.8тЧитати матеріал російською

Росіяни перестали вірити президенту РФ Володимиру Путіну через його двадцятирічну брехню.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Леонід Гозман у своєму блозі для радіо "Ехо Москви". За його словами, населення Росії, яке думає, більше не сприймає серйозно висловлювання Путіна.

"Йому, нарешті, почали приходити рахунки. За амфори, за підставних рибалок та інших на зустрічах із народом, за наші війська, яких немає в Криму, за Боїнг, який збили не ми, за майже двадцять років брехні – не тільки його особистої, але всієї системи. Для думаючої частини країни, що б він не сказав – білий шум", – написав політик.

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Володимир Путін

Володимир Путін

expert.ru

Як зазначив Гозман, навіть правдиві слова російського лідера викликають глузування в мережі. "І в те, що з машини сфотографуватися з дівчинкою, яка розплакалася, він вийшов просто так, без задньої думки і не за порадою піарників, не повірить ніхто і ніколи – з тих, зрозуміло, хто здатний сам обирати, у що вірити, а у що ні", – пояснив опозиціонер.

Леонід Гозман

Леонід Гозман

YouTube

"Цікаво проходить діалог національного лідера з підвідомчим народом", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін відзначився новим інцидентом із дитиною – обійняв заплакану дівчинку.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Володимир ПутінЛеонід Гозман
Місце
Росія
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Интересно кто верит в России этому косому д@лб@бу?
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кацман Саша
кацман Саша
Нет, нет мы великий русский народ свято верим в наше превсевеликое существо под названием Хуйло! Ура товарищи
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Радио Эхо Мацы :-) Евреям Путин как кость в горле.
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Попова Ольга, рожденная на Украине это диагноз, вы лишнее тому подтверждение. Мне жаль твоих родителей. Они хотели девочку, а получили обычное быдло.
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Попова Ольга
Попова Ольга
Вартанов Жорик, ты когда на ишаке с гор кавказа спускался то не думал что за щеку у пуцина возмеш и будеш чмекать
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