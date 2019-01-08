''Путіну не вірять'': у Росії розповіли про наслідки брехні президента

Росіяни перестали вірити президенту РФ Володимиру Путіну через його двадцятирічну брехню.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Леонід Гозман у своєму блозі для радіо "Ехо Москви". За його словами, населення Росії, яке думає, більше не сприймає серйозно висловлювання Путіна.

"Йому, нарешті, почали приходити рахунки. За амфори, за підставних рибалок та інших на зустрічах із народом, за наші війська, яких немає в Криму, за Боїнг, який збили не ми, за майже двадцять років брехні – не тільки його особистої, але всієї системи. Для думаючої частини країни, що б він не сказав – білий шум", – написав політик.

Володимир Путін expert.ru

Як зазначив Гозман, навіть правдиві слова російського лідера викликають глузування в мережі. "І в те, що з машини сфотографуватися з дівчинкою, яка розплакалася, він вийшов просто так, без задньої думки і не за порадою піарників, не повірить ніхто і ніколи – з тих, зрозуміло, хто здатний сам обирати, у що вірити, а у що ні", – пояснив опозиціонер.

Леонід Гозман YouTube

"Цікаво проходить діалог національного лідера з підвідомчим народом", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін відзначився новим інцидентом із дитиною – обійняв заплакану дівчинку.

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