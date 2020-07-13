Путіна висміяли за нове відео з ручкою

Президент Росії Володимир Путін на робочій нараді покрутив ручку, яка лежала на столі.

Відео моменту опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Путін розкрутив ручку, яку півтора місяці тому кинув. Чекаємо топ Яндекса!" – пожартував він.

В кінці травня "Кремлевский пул РИА" в Twitter оприлюднив відео, як Путін кидає на стіл схожу ручку.

Користувачі мережі висміяли такі "новини" від російських журналістів.

"Ну був там один президент сусідньої держави, так той скінчив тим, що ручку ламав. Так що ждемс", "Новини ідіота, для ідіотів, про ідіота", "До Хабаровська нехай летить, там йому цю ручку дещо куди засунуть..." – пишуть у коментарях.

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережа спантеличив несподіваний жест Путіна на нараді.