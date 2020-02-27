"Набридли ці клоуни!" Путіна розгромили за піар на дитині з дитбудинку. Відео

Президента Росії Володимира Путіна розгромили в мережі за піар на хлопчику з дитячого будинку в парку "Острів мрії".

У четвер, 27 лютого, до президента нібито випадково підійшов сирота з гіпсом і попросив допомогти потрапити додому до своєї бабусі. Відповідне відео опублікував журналіст-фанат Путіна Дмитро Смірнов у Twitter (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

"У парку "Острів мрії" до Путіна підійшов хлопчик з дитбудинку, який розповів, що після смерті батьків жив з бабусею: - Я живу в дитячому будинку і хочу потрапити додому до бабусі. Що мені потрібно зробити? Путін попросив помічника записати дані дитини і розібратися в ситуації", – написав кремлівський пропагандист.

Путіна розгромили за піар на дитині з дитбудинку Скріншот з відео

Примітно, що у хлопчика був гіпс на руці і золотий бейджик. Також у нього в руках виднівся дорогий смартфон. У момент спілкування дитини з президентом навколо стояла "стіна" з охоронців, які і близько не підпускали решту присутніх у парку.

"Я давно і категорично незадоволений роботою PR-відділу президента. Ну що це таке?! Сирота з гіпсом, рука підв'язана шарфиком, смартфон! Низький сорт. Я вважаю, Володимиру Володимировичу давно пора прийняти пологи. Краще відразу двійню. А як вам таке!? ", – пишуть в коментарях.

У парку "Острів мрії" до Путіна підійшов хлопчик з дитбудинку, який розповів, що після смерті батьків жив з бабусею:

- Я живу в дитячому будинку і хочу потрапити додому до бабусі. Що мені потрібно зробити?

Путін попросив помічника записати дані дитини і розібратися в ситуації pic.twitter.com/FaUC6RrinU - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) February 27, 2020

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Росії висміяли одкровення президента Володимира Путіна про ставлення до технічного прогресу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.