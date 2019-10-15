Запаскудив весь палац: Путіна підняли на сміх через новий конфуз

Президент Росії Володимир Путін під час візитів до Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії подарував лідерам держав птахів кречетів, чим викликав глузування в мережі.

Відповідні фото і відео опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Із подарунком королю Саудівської Аравії Салману бін Абдель-Азизу Аль Сауду у лідера РФ вийшов неприємний конфуз – у птаха від хвилювання почався пронос, хоча його готували до цього кілька днів. Під час обміну подарунками самка кречета спорожнила кишечник прямо на підлогу королівського палацу.

Путіна підняли на сміх через новий конфуз Скріншот з відео

Путін подарував кречета королю Саудівської Аравії ca-news.org

"На жаль, самка молода і недосвідчена була: 6 разів пробувати нас*рати на голову Путіну і все хибно", – зіронізував український політолог Олексій Голобуцький.

Порадував мережу і візит Путіна в ОАЕ. Там подарований кречет поводився спокійніше. Однак президенту РФ намагалися створити "домашню атмосферу": кортеж місцевої дорожньої поліції стилізували під ДПС.

"А де берізки, де ведмеді з балалайками в шапках-вушанках?" – відреагували в мережі.

Путін подарував кречета принцу Абу-Дабі

Володимир Путін подарував спадкоємцю принцу Абу-Дабі білого кречета, як і королю Саудівської Аравії. А у відповідь отримав макет колишньої резиденції президента ОАЕ - палацу Каср аль Хасна pic.twitter.com/FKJ6slFytN - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) October 15, 2019

"Ми вчора і в Саудівській Аравії такого подарували": Путін, наслідний принц Абу-Дабі і кречет в подарунок pic.twitter.com/zOSfTg96Ui - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) October 15, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі потролили Путіна перед візитом в Абу-Дабі через перероблений у Саудівській Аравії гімн РФ.

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