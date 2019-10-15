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15 жовтня • оновлено в 23:01
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Запаскудив весь палац: Путіна підняли на сміх через новий конфуз

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Президент Росії Володимир Путін під час візитів до Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії подарував лідерам держав птахів кречетів, чим викликав глузування в мережі.

Відповідні фото і відео опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Із подарунком королю Саудівської Аравії Салману бін Абдель-Азизу Аль Сауду у лідера РФ вийшов неприємний конфуз – у птаха від хвилювання почався пронос, хоча його готували до цього кілька днів. Під час обміну подарунками самка кречета спорожнила кишечник прямо на підлогу королівського палацу.

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Путіна підняли на сміх через новий конфуз

Путіна підняли на сміх через новий конфуз

Скріншот з відео

Путін подарував кречета королю Саудівської Аравії

Путін подарував кречета королю Саудівської Аравії

ca-news.org

"На жаль, самка молода і недосвідчена була: 6 разів пробувати нас*рати на голову Путіну і все хибно", – зіронізував український політолог Олексій Голобуцький.

Запаскудив весь палац: Путіна підняли на сміх через новий конфуз

Порадував мережу і візит Путіна в ОАЕ. Там подарований кречет поводився спокійніше. Однак президенту РФ намагалися створити "домашню атмосферу": кортеж місцевої дорожньої поліції стилізували під ДПС.

"А де берізки, де ведмеді з балалайками в шапках-вушанках?" – відреагували в мережі.

Путін подарував кречета принцу Абу-Дабі

Путін подарував кречета принцу Абу-Дабі

Запаскудив весь палац: Путіна підняли на сміх через новий конфуз

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі потролили Путіна перед візитом в Абу-Дабі через перероблений у Саудівській Аравії гімн РФ.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Федоров Федор
Федоров Федор
Молодцы, вислоухие. Не пропускает ни одного шага своего кумира)
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2
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Во время этого визита было подписано более 20 документов на общую сумму в несколько сотен млн. долларов, но х0хлам главное что птичка обосрамшись).
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Мир Миру
Мир Миру
:о))) План "Г" в дії :о)))
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