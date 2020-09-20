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Путін виправдався через звинувачення Трампа про "крадіжку" гіперзвукових ракет

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Новини Росії
13,4 т.

  • Дональд Трамп звинуватив Росію у викраденні технологій звукової зброї

  • Президент РФ Володимир Путін відповів на звинувачення голови США

  • Він заявив, коли в Росії почали розробку ракет

Володимир Путін виправдався через звинувачення Трампа

Президент Росії Володимир Путін відповів на звинувачення президента США Дональда Трампа у викраденні технологій звукової зброї.

За його словами, роботи зі створення такої зброї ведуться в РФ з 2004 року. Про це Путін повідомив під час розмови з розробником гіперзвукових ракет "Авангард" Гербертом Єфремовим, передає DW.

Президент Росії уточнив, що Вашингтон змусив Москву почати розробки в області гіперзвукових ракет після виходу в 2002 році з договору про протиракетну оборону (ПРО).

"Ми повинні були створити цю зброю у відповідь на розгортання США системи стратегічної ПРО, яка в перспективі була б здатна фактично нейтралізувати, обнулити весь наш ядерний потенціал", – сказав Путін, не згадуючи при цьому Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія має сучасну зброєю, якої "немає ні у кого в світі" – ракетний комплекс "Авангард".

  • Президент США Дональд Трамп звинуватив Росію у викраденні технології гіперзвукової зброї.

РосіязброяДональд ТрампВолодимир Путін
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