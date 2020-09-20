Путін виправдався через звинувачення Трампа про "крадіжку" гіперзвукових ракет

Дональд Трамп звинуватив Росію у викраденні технологій звукової зброї
Президент РФ Володимир Путін відповів на звинувачення голови США
Він заявив, коли в Росії почали розробку ракет
Президент Росії Володимир Путін відповів на звинувачення президента США Дональда Трампа у викраденні технологій звукової зброї.
За його словами, роботи зі створення такої зброї ведуться в РФ з 2004 року. Про це Путін повідомив під час розмови з розробником гіперзвукових ракет "Авангард" Гербертом Єфремовим, передає DW.
Президент Росії уточнив, що Вашингтон змусив Москву почати розробки в області гіперзвукових ракет після виходу в 2002 році з договору про протиракетну оборону (ПРО).
"Ми повинні були створити цю зброю у відповідь на розгортання США системи стратегічної ПРО, яка в перспективі була б здатна фактично нейтралізувати, обнулити весь наш ядерний потенціал", – сказав Путін, не згадуючи при цьому Трампа.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія має сучасну зброєю, якої "немає ні у кого в світі" – ракетний комплекс "Авангард".
Президент США Дональд Трамп звинуватив Росію у викраденні технології гіперзвукової зброї.