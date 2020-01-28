Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Польше заявил, что заговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны и последующим трагическим событиям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти слова оскорбительными "для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма".

Абсолютно прав Зеленский и поляки и абсолютно неправ Песков по той простой причине, что действительно сговор двух тоталитарных режимов явился прямым поводом к войне, которая началась 1 сентября 1939 года.

Другое дело, что в той или иной степени, к сожалению, все страны Европы внесли свою лепту в разрастание этого конфликта. В частности, это и Мюнхенские соглашения, и некоторые позиции Польши.

Но это не значит, что нет прямых виновников. Другие виноваты косвенно, а сталинский режим и гитлеровский режим виноваты непосредственно. Если бы Сталин не подписал пакт с Риббентропом, то войны бы не было. Это очевидно как дважды два.

Владимир Путин, Иосиф Сталин

Поэтому слова Зеленского совершенно правильные и неправильна позиция Пескова. Она неправильна потому, что Песков себя и, соответственно, Россию ассоциирует со сталинским государством.

Если Россия – это продолжение сталинского государства, тогда понятно, что людям обидно, люди оскорблены. Но это то же самое, как если бы Ангела Меркель ассоциировала нынешнюю Германию с нацистским государством. Но, как вы знаете, наоборот – тот же Штайнмайер сказал в Освенциме: да, мы, немцы, виноваты, да, мы, немцы, совершили эти преступления. Но они каются в этих преступлениях своего народа и говорят о них, как о чем-то, к чему народ не имеет отношения сейчас. Это ошибка изжитая, ошибка преодоленная.

А Путин и Песков находятся в ситуации непреодоленной ошибки. Ошибки, которую они считают совсем и не ошибкой, а правильными действиями. И тогда, соответственно, они оказываются вне всего цивилизованного мира, который давным-давно равно осудил и нацизм, и советский коммунизм.

И в этом смысле Путин и Песков глубоко не правы.

Зеленский тоже происходит из страны, которая, если угодно, вместе с Россией была частью Советского Союза, которая участвовала в агрессии как часть Советского Союза, которая подписывала пакт Молотова-Риббентропа как часть Советского Союза. Но Украина, слава богу, преодолела это. Она провела декоммунизацию, скинула эти символы, переименовала улицы. Она стала страной, изжившей прошлое.

А Россия, к сожалению, остается в своем прошлом. И это величайшая трагедия России.

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