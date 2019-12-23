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23 грудня • оновлено в 13:05
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Путін сидів на концерті: у Кремлі проігнорували криваву стрілянину під ФСБ

1.2т
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Президент Росії Володимир Путін під час стрілянини на Луб'янці 19 грудня був на концерті у Кремлі.

Про це розповів прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє РИА "Новости". "Вони перебували у Кремлі, на території Кремля. Частково дивилися концерт, коли була перерва, а перерва була вже буквально через якісь лічені хвилини, потім вийшли звідти",сказав Пєсков.

Потім журналісти запитали у Пєскова, чи доповіли Путіну про те, що після ліквідації нападника був поранений чоловік.

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Стрілянина під ФСБ

Стрілянина під ФСБ

"Известия"

"Я не можу вам сказати, я не знаю. Безумовно, президент отримав всі необхідні оперативні доповіді про цю подію", – сказав Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 19 грудня, під будівлею Федеральної служби безпеки на Луб'янці у столиці Росії Москві невідомий влаштував стрілянину. У результаті спецоперації нападника було ліквідовано, також загинув силовик, п'ять осіб отримали поранення. Пізніше стало відомо про смерть ще одного копа.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Стрілянина в ФСБ
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Москва
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Слава Україні!
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0
1
Второй Вилли
Второй Вилли
)(уйло концертное.)
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2
Хо Хол
Хо Хол
Мало новостей про Путина. Надо побольше.
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Он Алекс
Он Алекс
Хо Хол, про врага надо знать много
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