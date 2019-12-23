Путін сидів на концерті: у Кремлі проігнорували криваву стрілянину під ФСБ

Президент Росії Володимир Путін під час стрілянини на Луб'янці 19 грудня був на концерті у Кремлі.

Про це розповів прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє РИА "Новости". "Вони перебували у Кремлі, на території Кремля. Частково дивилися концерт, коли була перерва, а перерва була вже буквально через якісь лічені хвилини, потім вийшли звідти", – сказав Пєсков.

Потім журналісти запитали у Пєскова, чи доповіли Путіну про те, що після ліквідації нападника був поранений чоловік.

Стрілянина під ФСБ "Известия"

"Я не можу вам сказати, я не знаю. Безумовно, президент отримав всі необхідні оперативні доповіді про цю подію", – сказав Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 19 грудня, під будівлею Федеральної служби безпеки на Луб'янці у столиці Росії Москві невідомий влаштував стрілянину. У результаті спецоперації нападника було ліквідовано, також загинув силовик, п'ять осіб отримали поранення. Пізніше стало відомо про смерть ще одного копа.

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