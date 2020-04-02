Президент Росії Володимир Путін перевів наради в формат телеконференцій, але продовжує проводити особисті зустрічі.
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Про це повідомив журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС.
Володимир Путін
"Це не зовсім самоізоляція. Окремі зустрічі він проводить при необхідності. Зрозуміло, з дотриманням всіх запобіжних заходів", – сказав він.
За його словами, люди, які зустрічаються з Путіним, проходять тестування на коронавірус. Президент також регулярно тестується.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
26 березня в адміністрації президента Росії Володимира Путіна виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков спочатку не зміг підтвердити або спростувати цю інформацію, проте пізніше запевнив: хворий не контактував особисто з главою держави.
Також з'ясувалося, що два тижні тому Пєсков побував на дні народження сестри російського продюсера Ігоря Крутого – Алли Крутої. Серед гостей був співак Лев Лещенко, у якого днями підтвердився Covid-19.
1 квітня стало відомо, що Путін вирішив перейти на дистанційний режим роботи після того, як у глави опорної коронавірусної лікарні країни Дениса Проценка після зустрічі з ним виявили коронавірус.
Як розповіли OBOZREVATEL російські політологи, Путін на даний момент в безпеці, не виключено, що його накачали профілактичними препаратами.
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