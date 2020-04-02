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2 квітня • оновлено в 16:01
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Путін порушує режим самоізоляції особистими зустрічами

2.6т
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Президент Росії Володимир Путін перевів наради в формат телеконференцій, але продовжує проводити особисті зустрічі.

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Про це повідомив журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Це не зовсім самоізоляція. Окремі зустрічі він проводить при необхідності. Зрозуміло, з дотриманням всіх запобіжних заходів", – сказав він.

За його словами, люди, які зустрічаються з Путіним, проходять тестування на коронавірус. Президент також регулярно тестується.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Коронавірус
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
вірус політика
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
Зараза к заразе не пристает
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Из-за коронавируса Путин перешёл на удаленную работу, чтобы отдаленно напоминать диктатора.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Путин для борьбы с коронавирусом хотел прислать в Америку самолёт с крестным ходом, но Трамп сказал, что лучше – освященные маски.
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