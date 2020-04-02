Президент Росії Володимир Путін перевів наради в формат телеконференцій, але продовжує проводити особисті зустрічі.

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Про це повідомив журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

Володимир Путін

"Це не зовсім самоізоляція. Окремі зустрічі він проводить при необхідності. Зрозуміло, з дотриманням всіх запобіжних заходів", – сказав він.

За його словами, люди, які зустрічаються з Путіним, проходять тестування на коронавірус. Президент також регулярно тестується.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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