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"Путін носить маску!" Російський опозиціонер розсекретив президента РФ

1.9т Читати матеріал російською

У президента Росії Володимира Путіна немає прямого впливу на главу США Дональда Трампа.

Таку думку висловив російський опозиціонер Михайло Ходорковський, зазначивши, що не вірить у так званий "вбивчий компромат", досьє з даними на Трампа, пише ИноСМИ.

"Найімовірніше, його зачаровує кримінальна і авторитарна модель Путіна. Освічені люди з хороших сімей часто відчувають трепет і навіть певний страх перед агресорами. А Путін вже давно носить цю маску", — заявив він.

Володимир Путін

Володимир Путін

24 канал

За словами Ходорковського, в останні роки Путін використовує однобічну інформацію, і оточуючим його людям простіше, ніж раніше, маніпулювати ним задля власних інтересів.

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"Він втомився, втратив здатність розуміти багато аспектів сучасності", — додав опозиціонер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін доручив вжити заходів на дії США щодо ракетної зброї. Лідер Кремля вимагав підготувати "симетричну відповідь" на дії Білого дому.

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Особи
Володимир Путін Михайло Ходорковський
Місце
Росія
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Забралов Ник
Забралов Ник
російська опозиція це з жанру - "опозиція кндр" виступає порти ина... :) :) :)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Российский вор оппозиционер.....авторитетный источник)))))
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