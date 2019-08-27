"Путін носить маску!" Російський опозиціонер розсекретив президента РФ

У президента Росії Володимира Путіна немає прямого впливу на главу США Дональда Трампа.

Таку думку висловив російський опозиціонер Михайло Ходорковський, зазначивши, що не вірить у так званий "вбивчий компромат", досьє з даними на Трампа, пише ИноСМИ.

"Найімовірніше, його зачаровує кримінальна і авторитарна модель Путіна. Освічені люди з хороших сімей часто відчувають трепет і навіть певний страх перед агресорами. А Путін вже давно носить цю маску", — заявив він.

Володимир Путін 24 канал

За словами Ходорковського, в останні роки Путін використовує однобічну інформацію, і оточуючим його людям простіше, ніж раніше, маніпулювати ним задля власних інтересів.

"Він втомився, втратив здатність розуміти багато аспектів сучасності", — додав опозиціонер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін доручив вжити заходів на дії США щодо ракетної зброї. Лідер Кремля вимагав підготувати "симетричну відповідь" на дії Білого дому.

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