Прив'язала до себе і зайшла у воду: в Росії мати втопила двох своїх дітей

На Камчатці (Росія) мати втопила двох своїх дітей у бухті – півторарічну доньку і п'ятирічного сина.

Про це повідомляє "АіФ". Поліцію викликали очевидці. За їхніми словами, жінка прив'язала дітей до себе і зайшла з ними у воду в бухті Крашеніннікова у закритому місті Вілючинську.

Дівчинка загинула у водоймі ще до приїзду правоохоронців. За життя п'ятирічного хлопчика лікарі боролися, але і він наковтався води настільки, що зусилля медиків виявилися марними. Дитина померла в реанімації. Жінку вдалося врятувати.

Слідчий комітет РФ sledcom.ru

Слідчі порушили проти жінки кримінальну справу за статтею "вбивство малолітніх осіб". Ведеться слідство, вирішується питання про взяття її під варту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському місті Кіров мати заморила до смерті голодом свою доньку, якій мало виповнитися 3 роки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.