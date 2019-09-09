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9 вересня • оновлено в 10:55
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Прив'язала до себе і зайшла у воду: в Росії мати втопила двох своїх дітей

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На Камчатці (Росія) мати втопила двох своїх дітей у бухті – півторарічну доньку і п'ятирічного сина.

Про це повідомляє "АіФ". Поліцію викликали очевидці. За їхніми словами, жінка прив'язала дітей до себе і зайшла з ними у воду в бухті Крашеніннікова у закритому місті Вілючинську.

Дівчинка загинула у водоймі ще до приїзду правоохоронців. За життя п'ятирічного хлопчика лікарі боролися, але і він наковтався води настільки, що зусилля медиків виявилися марними. Дитина померла в реанімації. Жінку вдалося врятувати.

Слідчий комітет РФ

Слідчий комітет РФ

sledcom.ru

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Закопала у гної: у Росії мати по-звірячому вбила малюка. Фото

Слідчі порушили проти жінки кримінальну справу за статтею "вбивство малолітніх осіб". Ведеться слідство, вирішується питання про взяття її під варту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському місті Кіров мати заморила до смерті голодом свою доньку, якій мало виповнитися 3 роки.

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Тег
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вот оно, истинное положение дел в этой помойке! Скот своих детей убивает! Это - сама суть этой дряни - Кацaпов! Убийство есть их главной скрепой! Они выродки, прирожденные убийцы и мародеры! Смотрите на этих тварей! Рюзге мир кому ещё нужен? Они и вас убьют. Рано или поздно! Или мы их! Расеян необходимо уничтожить всех! Творят нет места на планете. Русский - только дохлый!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вот это настоящая росея! (с)
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