Порєбрік News: росіяни нарахували в Україні 85% фанатів Путіна

Російські пропагандистські ЗМІ 8 квітня доводили, що 85% населення України є прихильниками президента РФ Володимира Путіна. Також на росТБ пояснили, що може зруйнувати РФ.

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Одіозні путінські пропагандисти Ольга Скабєєва і Араік Степанян заявили, що рівень підтримки президента Росії в Україні нібито становить 85%, тому до Києва можна в'їздити на танках.

"Порошенко каже, що "я або Путін". Перший тур говорить про те, що тепер за Путіна 85% України", — впевнено заявив Степанян.

Його слова підтримала Скабєєва: "З цим гаслом можна до Києва в'їздити на танках, раз 85% за Путіна".

Колишній депутат Верховної Ради Володимир Олійник, який втік до Росії, заявив, що в Україні нібито можуть заборонити будь-які вибори, якщо політична еліта країни здасть аналізи в незалежному антидопінговому агентстві WADA.

"Якщо WADA дійсно візьме аналізи і не тільки у кандидатів — у їхніх команд, Кабінету міністрів і частини Верховної Ради — вона може взагалі на п'ять років заборонити проводити вибори в Україні", — сказав Олійник, натякаючи на те, що всі представники влади в Україна нібито мають проблеми з алкоголем і наркотиками.

Російський режисер Карен Шахназаров, який є затятим прихильником політики Путіна, не виключив, що РФ як державу можуть зруйнувати сили всередині неї. Він вважає, що цьому сприятиме Захід.

"Росія такого масштабу імперія, яку можна знищити тільки зсередини. Що, власне, і вдавалося. І ось цей приклад 1991 року, та й 1917 року, я думаю, що в середовищі аналітиків на Заході, безумовно, він найголовніший", — сказав режисер.

Журналіст Роман Цимбалюк запропонував ввести в Україні таке поняття, як українська російська мова. За його словами, вона буде багато в чому відрізнятися від літературного варіанта, що використовує країна-агресор.

"У нашому варіанті російської мови, в українській російській мові (це як американська англійська) можна, до речі, ввести це як правило — на Росії. Звучить як, правда? Коли ти востаннє був на Росії? Мені навіть вухо не ріже", — із сарказмом зазначив журналіст.

Роман Цимбалюк попередив українців, що коли у Кремлі вирішать завдати авіаудару по Києву, ніхто в РФ цьому не перешкоджатиме.

"Немає сильної економіки — немає сильної армії. Це закон, від цього нікуди не подінешся. Немає грошиків — немає танків, ракет для того, щоб збивати літаки, які захочуть бомбити місто Київ. Так-так, я не обмовився. Я вам хочу сказати, що якщо за якихось обставин дехто прийме рішення про те, що треба терміново відбомбитися по місту Києву, аби "врятувати" російськомовних, в деяких країнах, здогадайтеся, про яку я говорю, заперечувати особливо не будуть", — сказав він .

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