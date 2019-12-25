Помер відомий російський письменник і поет Бушин: чим прославився

У віці 95 років помер радянський і російський письменник, публіцист, журналіст і літературний критик Володимир Бушин.

Про це повідомило видання Lenta.ru. Причина смерті не уточнюється.

Те, що сталося прокоментував письменник Олександр Проханов. Він назвав Бушина прикладом для всіх, хто прагне до "етичної досконалості, бездоганного літературного стилю, чистоти і височини помислів".

"Бушин - це людина-еталон. Серед безлічі хаотичних, наповнених змінами сучасних явищ повинні існувати еталони", - сказав він.

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Володимир Бушин Рен ТВ

Володимир Бушин народився 24 січня 1924 року. У 1951-му він закінчив Літературний інститут імені Горького, а пізніше - Московський юридичний інститут. Після здобуття вищої освіти він працював в "Литературной газете", "Літературе и жизни", журналах "Молодая гвардия" і "Дружба народов", а з кінця 80-х публікувався в газетах "День", "Завтра", "Советская Россия" , "Правда", "Патриот", "Молни", "Дуэль" і "Своими именами".

У своїх публікаціях Бушин часто відстоював ідеали СРСР і критикував російських політиків. Серед найбільш відомих його робіт - "Неизвестный Солженицын", "Злобный навет на великую Победу", "Махинаторы. Кого ждет Колыма", и "Россия. Сталин. Сталинград. Великая Победа и великое поражение".

Володимир Бушин bouriac.narod.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, що помер популярний блогер-зек Мопс дядько Пес. Причина смерті не вказана, але в мережі пишуть, що останнім часом блогер зловживав алкоголем і вживав наркотики.

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