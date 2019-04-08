"Поклонитися в ноги Україні": Лебединський розлютив Росію скандальним закликом

У РФ розлютилися на заяву російського співака Олексія "Професори" Лебединського про те, що Росія має попросити вибачення в України, стоячи на колінах.

Проти артиста виступив скандальний співак Юрій Лоза і музичний продюсер Йосип Пригожин, передає РЕН-ТВ.

"Сидить і гавкає в Америці. Він ніби всередині процесу знаходиться, поради гучні дає. Це хто такий? Він що у своєму житті зробив, крім того, що заспівав "Я вб'ю тебе, човняр ? На якій підставі він гавкає і розповідає, хто і що повинен робити?" – обурювався Пригожин.

Новини Лебединський гучно відзначив початок своєї діяльності в Україні

Пригожин закликав Лебединського конкретизувати, за що саме російська сторона має попросити вибачення, а також – хто саме повинен приносити вибачення.

"Політика – це така глибока річ, в якій потрібно розбиратися", – заявив затятий прихильник політики президента РФ.

У свою чергу Лоза зазначив, що Лебединський зараз живе в Штатах, є американцем і тому повинен "загравати" з Америкою, показуючи лояльність цій країні.

Крім того, сенатор Ради Федерації від Криму Сергій Цеков повідомив, що своїми висловлюваннями Лебединський лише намагається нагадати про себе і "засвітитися" на сторінках ЗМІ.

"Лебединський просто хоче нагадати про своє існування і таким чином отримати піар. Його ніхто не пам'ятає вже, а артистам важливо будь-яка згадка в пресі - і позитивне, і негативне", – пише РІА ФАН.

Олексій Лебединський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лебединський пояснив відміну українців від росіян.

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