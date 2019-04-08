|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

"Поклонитися в ноги Україні": Лебединський розлютив Росію скандальним закликом

760Читати матеріал російською

У РФ розлютилися на заяву російського співака Олексія "Професори" Лебединського про те, що Росія має попросити вибачення в України, стоячи на колінах.

Проти артиста виступив скандальний співак Юрій Лоза і музичний продюсер Йосип Пригожин, передає РЕН-ТВ.

"Сидить і гавкає в Америці. Він ніби всередині процесу знаходиться, поради гучні дає. Це хто такий? Він що у своєму житті зробив, крім того, що заспівав "Я вб'ю тебе, човняр ? На якій підставі він гавкає і розповідає, хто і що повинен робити?" – обурювався Пригожин.

Новини
Лебединський гучно відзначив початок своєї діяльності в Україні

Пригожин закликав Лебединського конкретизувати, за що саме російська сторона має попросити вибачення, а також – хто саме повинен приносити вибачення.

"Політика – це така глибока річ, в якій потрібно розбиратися", – заявив затятий прихильник політики президента РФ.

У свою чергу Лоза зазначив, що Лебединський зараз живе в Штатах, є американцем і тому повинен "загравати" з Америкою, показуючи лояльність цій країні.

Крім того, сенатор Ради Федерації від Криму Сергій Цеков повідомив, що своїми висловлюваннями Лебединський лише намагається нагадати про себе і "засвітитися" на сторінках ЗМІ.

"Лебединський просто хоче нагадати про своє існування і таким чином отримати піар. Його ніхто не пам'ятає вже, а артистам важливо будь-яка згадка в пресі - і позитивне, і негативне", – пише РІА ФАН.

Олексій Лебединський

Олексій Лебединський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лебединський пояснив відміну українців від росіян.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Олексій ЛебединськийЙосип ПригожинЮрій Лоза
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки