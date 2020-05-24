"Плани Путіна зруйновано. Це сильний удар, він переймається й не може змиритися". Інтерв'ю з експрем'єром Росії

У Росії люди залежать від влади, і щороку ця залежність збільшується. Путін хоче годувати людей з руки

У Росії зараз скрутне становище внаслідок подвійного удару. Це боротьба з коронавірусом і падіння цін на нафту й газ, доходи від експорту яких становлять практично половину федерального бюджету

Через епідемію коронавірусу та падіння цін на нафту Росія опинилася в скрутному становищі. Президент Володимир Путін не хоче допомагати бізнесу відновлюватися після карантину, тому країну накриють масштабні звільнення та безробіття. В таких умовах росіянам доведеться проголосувати за продовження президентських повноважень лідера РФ ще на 16 років.

Голосування відбудеться, але протести не спалахнуть, поки криза не зачепить 20 мільйонів росіян, що живуть за межею бідності – розповів у інтерв'ю OBOZREVATEL колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов.

– Росія зараз не в найкращому становищі. Це не тільки епідемія коронавірусу, але й економічна криза, пов'язана з низькою ціною на нафту. Тільки за два місяці втрати бюджету становлять щонайменше 1 млрд доларів.

– У Росії справді важке становище внаслідок подвійного удару. Це боротьба з коронавірусом і падіння цін на нафту та газ, доходи від експорту яких становлять практично половину прибуткової частини федерального бюджету. Міністр фінансів визнає, що замість профіцитного бюджету буде дефіцит приблизно 5% від ВВП. Це серйозні суми.

Економічні проблеми ускладнюються ще й ударом керівництва країни – Путіна – по малому та середньому бізнесу. Закриватиметься багато підприємств, що спричинить масове звільнення людей. Ті обсяги підтримки, які оголосила держава – копійки, просто знущання над бізнесом. Допомогати є чим, але Путін не хоче витрачати ці кошти на підтримку бізнесу та людей. Мабуть, він вважає, що це його особисті гроші, а не гроші народу.

Михайло Касьянов rus.delfi.lv

– Найближчим часом Росію накриє ще й хвиля безробіття?

– За офіційними даними, у нас невеликий рівень безробіття, тому що влада вимагає від підприємців не звільняти громадян, щоб не "псувати" статистику. Вони переводять їх на триденну або дводенну роботу, платять якісь копійки та формально "записують" як працевлаштованих.

Реальний рівень безробіття – високий, але порахувати його неможливо. Немає чіткої інформації. Через відсутність підтримки цьогоріч бізнес зазнає нових втрат. Цей процес уже почався.

– Завдяки чому люди житимуть далі? Запасів вистачить на один-два місяці, вони закінчуються. Що далі?

– У цьому й полягає головна проблема, це питання я теж ставлю всім у Росії: "Як жити людям далі?" Мабуть, влада вважає, що, видаючи по 12 тисяч рублів кредиту підприємствам на кожного робітника, допоможе населенню вижити. З цих 12 тисяч потрібно ще заплатити два податки: 30% на фонд заробітної плати, ще 13% – прибутковий податок. На руки людина отримає не 12 тисяч, а мінус 43%. Ось на ці гроші Путін пропонує жити. Звісно, це неробоча ситуація.

У травні вичерпаються всі накопичення громадян, і ось тоді постане велика проблема. Як вони поведуться – ми не знаємо. Але люди збентежені й розлючені. Крім цього, поряд із відсутністю матеріальної підтримки щодня додається дедалі більше репресивних законів, що дозволяють владі робити з народом все, що вона захоче.

– В Україні теж не просто – безробіття, карантин, коронавірус, але в людей є альтернативний вихід – поїхати на заробітки в Європу. А що робитимуть росіяни?

– Будуть на своїх городах копати картоплю, садити моркву, капусту, як було в останні голодні роки Радянського Союзу. Як виживали, коли нічого було їсти? Приблизно так само зараз буде і в Росії. Звісно, це дуже сумна ситуація. Але, на відміну від радянських керівників, у яких не було грошей на підтримку громадян, у Путіна якраз є кошти для вирішення цієї проблеми. Але він не хоче їх витрачати.

Криза в Росії ktovkurse.com

Навіть більше, він змусить мільйони осіб, які залежать від виплат держави – бюджетники, військові, спецслужби, поліція, пенсіонери – проголосувати за його шкідливі та цинічні правки до Конституції. Думаю, це голосування відбудеться на початку липня. До цього Путін оголосить, що в нас усе добре, всі віруси ми перемогли й зробили це краще, ніж увесь світ. Рапорти в стилі а-ля Радянський Союз, вперед, ура! Люди сміятимуться, дивуватимуться й плакатимуть водночас від усього, що з ними відбувається. А тим, хто залежить від виплат, пригрозять: "Дивіться, якщо не проголосуєте, ми вам не дамо зарплату й пенсію". І народ піде, може, ще їм доведеться відзвітувати перед владою за свій голос, наприклад, сфотографувати бюлетень.

У Росії люди залежать від влади, і щороку ця залежність збільшується все більше й більше. Кожен громадянин безпосередньо залежить від виплат. Путін хоче годувати людей з руки, не бажає, щоб інститути працювали самі собою, щоб усе автоматично платилося, збиралося тощо. Він хоче навпаки: щоб усі розуміли, що він годувальник і з руки годуватиме кожного. Щороку така тенденція тільки посилюється.

– Взагалі, 2020 рік мав стати для Путіна таким собі тріумфом: у квітні планувалося продовжити його президентські повноваження ще на 16 років. Помпезні святкування з цієї нагоди намічалися на 9 травня разом зі світовими лідерами, яких запрошували ледь не за рік. Але пандемія зіпсувала всі плани. Напевно, він дуже засмучений.

– Так, це великий удар, Путін сильно переймається та не може з цим змиритися. З огляду на його дії та аналіз їхньої послідовності, я роблю висновок, що він зробив вибір поміж життям людей і грошима. Він не бажає витрачати гроші й ризикуватиме життями людей.

Припускаю, що до кінця травня (крайній термін – на початку червня) оголосять про перемогу над коронавірусом, парад перемоги відбудеться 24 червня – в річницю першого параду перемоги 1945 року року в Москві, коли радянські воєноначальники повернулися з Німеччини. Потім, 1 або 7 липня, він змусить усіх проголосувати за правки до Конституції та продовжить свою владу в Росії ще на 16 років.

Володимир Путін

Незважаючи на все, Путін, як і раніше, живе своїм січневим планом. Він нервує, думає, що на нього всі дивляться та розмірковують – який він слабак чи не слабак. Такого він пережити не може, тому житиме за своїм планом – змусить народ святкувати парад, радіти, а зрештою – проголосувати за нього.

– А сам він хоч вийде на вулицю під час параду? Адже, незважаючи на плани, коронавірус за вказівкою Путіна з Росії не зникне.

– Зараз він сидить в онлайні в себе в резиденції, ні з ким не контактує. Нічого такого дивного в цьому немає – всі ми на самоізоляції.

Але мітингувати на вулицях Москви народу буде заборонено. Заборону на мітинги й демонстрації продовжать на все літо. Буде тільки право голосувати за Путіна. Цю конструкцію вже відпрацювали. У вересні в Росії плануються регіональні вибори, і ось Дума протягом одного дня в трьох читаннях ухвалила закон про голосування онлайн і поштою. Скільки росіян може проголосувати онлайн? Ну, 20-30%. Хто та що зможе перевірити? Ніхто й нічого.

– Будуть тотальні фальсифікації?

– Наступна влада, яку оберуть через електронне голосування, виявиться взагалі нульовою, довіра до неї буде нульова. Тому Путін і каже, що референдум щодо правок у Конституцію повинен відбутися наживо. Інакше буде імітація, вибори перетворюються на повну профанацію, де-факто їх уже немає. Виборів як інституту в РФ більше не існує. Не буде навіть таких убогих імітацій, як в останні роки, з усіма фальсифікаціями та недопуском опозиції.

– Що це означає для 150-мільйонної Росії?

– Більшість людей – з огляду на ситуацію, що склалася, зокрема й епідемію – замкнулася у своїх сім'ях, на кухнях, на дачах. Вони просто виживатимуть. Населення у великих містах, яке зазвичай протестує та висловлюється на вулиці, вже не зможе цього робити, щодо них ухвалено рішення. Це заборона на мітинги та демонстрації. Навіть зажадали заблокувати Financial Times за те, що ті дали, як здалося начальству, якусь недостовірну інформацію про смертність від коронавірусу в Росії. Потім той же уряд Москви підтвердив, що журналісти мали рацію. Смішно просто.

У Росії й надалі все блокуватиметься, контролюватиметься та стискатиметься. Якщо ви мене підводите до питання, чи буде народ сильно обурюватися на вулицях, то таких настроїв серед населення зараз я не бачу. Люди не готові захищати свої конституційні права, виходити на вулиці та вимагати їхнього виконання й поваги.

– Чому так? Бояться?

– Вони бояться, оскільки цей режим зробив багато чого за останнє десятиліття, щоб залякати їх. Це посадки до в'язниць, побиття на вулицях, переслідування, позбавлення власності. Ті, хто має, що втрачати, на вулицю не вийдуть.

Коли настане тотальне зубожіння, а та частина населення, що нині живе за межею бідності (зараз їх 20 мільйонів), от коли їм буде нічого їсти – ось тоді почнеться те, що називається "безпощадний російський бунт". Це буде жах. Зміна влади відбудеться не через вибори, де середній клас домінує та пояснює людям, як потрібно правильно сформувати політику й виводити країну з кризи, це вже буде голодне та розлючене населення, яке змітатиме всіх і все.

Ось до чого Путін зараз веде Росію. Але влада добре розуміє, що люди вічно це не терпітимуть, тому посилюють репресивні заходи. Нещодавно був ухвалений закон, який дозволяє поліції стріляти на ураження в разі загрози від якихось дій. Фактично дозволили вже просто вбивати. І коли народ усвідомлює такий закон, особливо ті, хто хотів би захищати свої права, звісно, це на них подіє серйозно.

– Путін – це назавжди для Росії?

– З погляду сьогодення здається, що назавжди. Але це не так – з тієї простої причини, що хоч бюджетні резерви й величезні, але в разі кризи їх вистачить роки на півтора-два. Навіть путінські міністри це визнають. І ось тоді почнуться глибокі сумніви. А "цар" справжній? Чи зможе він захистити свої "еліти", які мають доступ до годування. Вони почнуть ставити одне одному такі питання. Поки що ми перебуваємо в глибині темряви, де Путін розпоряджається долями народів сповна. Громадяни поки терплять.

Володимир Путін в Кремлі РБК

– Часто чую, що Путін для Росії – це погано, але альтернативи немає.

– Таку тезу Путін і його пропаганда 20 років насаджують в голови громадян. Вони створили таке відчуття й уявлення. Так, багато путінських прихильників і шанувальників вже зараз визнає, що не любить його, а дехто навіть ненавидить. Але водночас говорить: "Що робити? Заміни ж немає, а хто замість нього?"

– Хто ж альтернатива Путіну?

– Питання не в особистості, а в об'єднанні групи розумних осіб, які знають, що треба робити з країною та готові взяти на себе відповідальність. Така група може сформуватися за одну-дві ночі. Це невелика проблема.

– Кажуть, що такою країною, як Росія, може керувати тільки силовик.

– Знову-таки це міфологія, яка нав'язується пропагандою. Незамінності немає, наша країна нормальна. Росіяни самі хочуть формувати своє майбутнє, більшість вже не чекає допомоги від держави, а просить її не заважати. Люди, що молодші за 60 років, вже не потребують допомоги держави для виживання. Це дає всі підстави бути впевненим, що Росія може піти нормальним шляхом. Так, як ми, в принципі, на початку 2000-х і робили, поки Путін ще тільки освоювався у владі.

У другій частині інтерв'ю з Михайлом Касьяновим читайте, хто стане наступним президентом Росії, чи закінчиться війна на Донбасі та що буде з Кримом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.