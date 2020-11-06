Пєсков – про видачу паспортів РФ на Донбасі: Там живуть етнічні росіяни

Росія видає жителям тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей свої паспорти, тому що там нібито "живуть етнічні росіяни".

Ба більше, Кремль продовжить їх захищати, заявив прессекретар глави країни-агресора Дмитро Пєсков. Так він відповів на запитання кореспондента УНІАН у РФ.

Зокрема, на прохання прокоментувати вимогу України припинити видачу російських паспортів Пєсков відповів: "Що значить – повинна? Він додав, мовляв, це українська держава повинна піклуватися про своїх громадян.

"Хіба Україна не повинна забезпечувати соціальні потреби громадян, хіба Україна не повинна займатися забезпеченням охорони здоров'я цих громадян, хіба Україна не повинна забезпечувати всю необхідну соціальну інфраструктуру? Безумовно, повинна, але оскільки це не робиться і оскільки це етнічні росіяни, Росія завжди захищала і буде захищати інтереси росіян, де б вони не проживали", – висловився Пєсков.

На репліку кореспондента про те, що Україна хоче повернути окуповані території, щоб виконувати всі перераховані вище пункти, але для цього, на думку Києва, Кремль повинен припинити роздавати там російські паспорти, Пєсков заявив: "Позиція зрозуміла, але вона докорінно розходиться із зобов'язаннями України, які зафіксовано підписом президента України в Мінському комплексі заходів".

Також він сказав, мовляв, в цьому документі "такого положення немає".

"Моя відповідь така, якою її дано", – відказав Пєсков на уточнення, що в Мінських домовленостях немає згадки про паспорти, і чи означає, що відповідь Кремля на запитання про російські документи в ОРДЛО негативна.

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