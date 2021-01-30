Мільярдер Ротенберг назвав себе власником "палацу Путіна": що відомо про друга президента РФ
Мільярдер Аркадій Ротенберг, який назвав себе власником палацу в Геленджику, приписуваного Володимиру Путіну, є давнім другом президента РФ і пов'язаний із ним багатьма проєктами.
Як передає "Настоящее время", підприємець і глова РФ займалися боротьбою з одним тренером – Анатолієм Рахліним. На похоронах останнього Путін плакав, пішовши від охоронців (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Згодом Ротенберг став главою Міжнародного фонду дзюдо і російського клубу "Явара-Нева".
Почесним президентом цієї ж організації є Путін. Клуб журналісти назвали "школою життя для російської еліти путінської епохи".
Російський президент і сам називав Ротенберга своїм другом. Зокрема, в автобіографічній книзі.
Відомо, що Ротенберг або пов'язані з ним компанії неодноразово отримували великі державні контракти, коли Путін уже був при владі.
Наприклад, саме його компанія будувала незаконний Кримський міст. Інша – отримувала мільйонні контракти від російського "Газпрому".
Додамо, Ротенберг раніше розповідав, що виріс разом із Путіним. "Із президентом я на "ви", а з людиною, з якою я знайомий із дитинства, на "ти", – говорив він.
Як писав OBOZREVATEL:
Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував розслідування про так званий палац Путіна на мисі Ідокопас. Його побудували в 2005-2010 роках недалеко від Геленджика.
Розслідування опозиціонера викликало ажіотаж у мережі.
Компанія ТОВ "Аэрокомплекс" (Москва) випадково підтвердила існування палацу Путіна.
Біограф президента РФ назвав його особняк на березі моря "подарунком від олігархів".
Палац у Геленджику вже з'явився на Apple-картах.
У Путіна неодноразово коментували розслідування Навального. Влада стверджує, що особняк не належить главі РФ.