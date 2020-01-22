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22 січня • оновлено в 21:06
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"Один народ": Муждабаєв вказав на нову помилку Кремля

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Журналіст Айдер Муждабаєв заявив про те, що, призначивши "куратором Криму" татарина Марата Хуснулліна, Кремль укотре продемонстрував свою імперську суть.

За його словами, керівництво Росії переконане, що татари і кримські татари – один народ. Про це журналіст сказав в блозі OBOZREVATEL.

"Плутати корінних кримчан з татарами Поволжя – все одно що плутати поляків з сербами або українців з чехами. Але вони це роблять регулярно і будуть робити завжди. Тому що для росіян всі так звані "чорні" на один штиб. Цим вони демонструють своє ставлення до всіх неросійських народів", – підкреслив він.

Поволзькі татари

Поволзькі татари

У цьому контексті Муждабаєв нагадав про те, як з метою "порадувати" корінний народ Криму окупанти організували на півострові трансляцію телебачення з Казані. "Але не врахували маленький нюанс: що це телебачення іншою мовою", – зауважив він.

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"Вони були впевнені, що татари і кримські татари – один народ. Але це така ж помилка, як вважати одним народом росіян і українців", – резюмував журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив про те, що призначення віце-прем`єра РФ Марата Хуснулліна куратором окупованого Криму є контрпропагандистським прийомом Кремля у відповідь на міжнародну критику про переслідування Росією кримських татар. Глава Меджлісу акцентував, що Кремль може використовувати співзвучне етнічне походження кримських і російських татар, щоб "західний обиватель міг легко проковтнути цю наживку, що погано пахне".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Анексія Криму Ексклюзив
Особа
Айдер Муждабаев
Місце
Україна
Теги
Новини Криму кримські татари Новини Росії
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
муждабаев пусть де-билов в зеркале поищет,а дурнопахнущий чубаров пусть подмоется...два об-соса)))
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
"Муждабаев указал на новую ошибку Кремля" - муджабаев - сам ошибка природы...
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
У крымских татар ж о п а чернее.
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