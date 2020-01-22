"Один народ": Муждабаєв вказав на нову помилку Кремля

Журналіст Айдер Муждабаєв заявив про те, що, призначивши "куратором Криму" татарина Марата Хуснулліна, Кремль укотре продемонстрував свою імперську суть.

За його словами, керівництво Росії переконане, що татари і кримські татари – один народ. Про це журналіст сказав в блозі OBOZREVATEL.

"Плутати корінних кримчан з татарами Поволжя – все одно що плутати поляків з сербами або українців з чехами. Але вони це роблять регулярно і будуть робити завжди. Тому що для росіян всі так звані "чорні" на один штиб. Цим вони демонструють своє ставлення до всіх неросійських народів", – підкреслив він.

Поволзькі татари

У цьому контексті Муждабаєв нагадав про те, як з метою "порадувати" корінний народ Криму окупанти організували на півострові трансляцію телебачення з Казані. "Але не врахували маленький нюанс: що це телебачення іншою мовою", – зауважив він.

"Вони були впевнені, що татари і кримські татари – один народ. Але це така ж помилка, як вважати одним народом росіян і українців", – резюмував журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив про те, що призначення віце-прем`єра РФ Марата Хуснулліна куратором окупованого Криму є контрпропагандистським прийомом Кремля у відповідь на міжнародну критику про переслідування Росією кримських татар. Глава Меджлісу акцентував, що Кремль може використовувати співзвучне етнічне походження кримських і російських татар, щоб "західний обиватель міг легко проковтнути цю наживку, що погано пахне".

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