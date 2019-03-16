"Новгород заснували українці": росіяни розлютилися через "ренту" за землі Київської Русі

Росіяни розкритикували пропозицію екс-генпрокурора України Святослава Піскуна вимагати від РФ гроші за "ренту української землі".
Як пише РИА, свою злість користувачі мережі демонстрували в забороненій в Україні соціальній мережі "Вконтакте", а також в Twitter.
"Ну, я здогадувався, звичайно, що Новгород заснували українці. Не, ну а хто ще?" – написав один з користувачів Twitter.
"А щось не чути, їм вже заплатила Золота Орда?" – задалася питанням @nem_lana.
"Так і хочеться цитувати одного дипломата", – згадав Дмитро Філіппов знаменитий вислів глави МЗС Сергія Лаврова.
Святослав Піскун
"Коли ж вони виставлять рахунок за те, що Чорне море руками викопали тисячу років тому?" – відреагував Alex Gd.
"З рабством – це він круто! І демократичні країни підтримають, напевно", – написав Костянтин Молодкин.
Відзначимо, спочатку конфлікт спровокувала заява спікера нелегітимної Держдуми РФ В'ячеслава Володіна, який доручив порахувати економічні втрати від перебування Криму в складі України. У відповідь на це Святослав Піскун заявив, що Росія триста років використовувала землі Київської Русі, включаючи українське місто Новгород. У разі відмови екс-прокурор запропонував взяти Росію "в рабство".
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, "перший віце-спікер" окупаційного парламенту Юхим Фікс заявив, що перебуваючи в складі України, анексований Крим нібито зазнав збитків у кілька трильйонів рублів.
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