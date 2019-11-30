"Ніколи не визнають": в Росії напророкували подальшу долю Криму

США і країни Євросоюзу ніколи і ні за яких обставин офіційно не визнають анексований Крим частиною Росії.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський журналіст Олександр Кушнарь. Він нагадав ситуацію з північним Кіпром, який Туреччина анексувала ще в 1974 році, але він досі не визнаний турецьким.

Анексія Криму 24 канал

"Я впевнений, що Крим ніколи не визнають російським так само, як досі ніхто не визнав анексований північний Кіпр територією Туреччини. Але через те, що такі світові гіганти як Google і Apple йдуть на поводу у Кремля і маркують Крим російськими прапорами для жителів Росії, ми переходимо в ту гібридну реальність, якої і домагається Кремль. Шляхом шантажу, підкупу і ультимативного тиску, це у нього виходить досить успішно", – підкреслив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Вадим Пристайко відреагував на рішення компанії Apple змінити територіальну приналежність незаконно анексованого Криму на російську, порадивши їм зосередитися на високих технологіях.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.