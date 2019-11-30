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30 листопада • оновлено в 10:43
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"Ніколи не визнають": в Росії напророкували подальшу долю Криму

12.1т
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США і країни Євросоюзу ніколи і ні за яких обставин офіційно не визнають анексований Крим частиною Росії.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський журналіст Олександр Кушнарь. Він нагадав ситуацію з північним Кіпром, який Туреччина анексувала ще в 1974 році, але він досі не визнаний турецьким.

Анексія Криму

Анексія Криму

24 канал

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"Я впевнений, що Крим ніколи не визнають російським так само, як досі ніхто не визнав анексований північний Кіпр територією Туреччини. Але через те, що такі світові гіганти як Google і Apple йдуть на поводу у Кремля і маркують Крим російськими прапорами для жителів Росії, ми переходимо в ту гібридну реальність, якої і домагається Кремль. Шляхом шантажу, підкупу і ультимативного тиску, це у нього виходить досить успішно", – підкреслив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Вадим Пристайко відреагував на рішення компанії Apple змінити територіальну приналежність незаконно анексованого Криму на російську, порадивши їм зосередитися на високих технологіях.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Олександр Кушнарь
Місце
Росія
Теги
Крим Новини Росії Новини Криму
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"Я впевнений, що Крим ніколи не визнають російським..." - так і буде. А знаєте чому? Тому що це рішення прийнято не на землі.
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Pollak John
Pollak John
наказывать такие компании большими штрафами и они больше никогда этого делать не будут .
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Северный Кипр ни кто не забирал у Турции и не дарил Кипру. А вот Крым хитропопым путем отторгли от России и передали Украине вместе с людьми в 1954 году. Сравнение ни катит.
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