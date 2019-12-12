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12 грудня • оновлено в 11:13
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"Не врахували ризики": в Україні припустили причину закриття Кримського мосту

3.1т
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Юрист-міжнародник, експредставник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін припустив, що обмеження автомобільного руху по Кримському мосту може бути пов'язане з мінімізацією "об'єктивних ризиків" цього об'єкта окупантів.

"Це може бути що завгодно. Але багато дослідників, зокрема компетентних, казали про об'єктивні ризики, які виникають через будівництво цього мосту, пов'язані зі специфічними геологічними особливостями ґрунтів, самої Керченської протоки і особливостей течій", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Як констатував експерт, під час спорудження Кримського мосту окупаційною владою на догоду політичній складовій питання були проігноровані або просто не враховані реальні ризики.

Кримський міст

Кримський міст

"Подивимося, як розвиватимуться події. Єдине, що нам залишається – просто спостерігати і сподіватися, що ніхто з громадян України не постраждає, коли з цим об'єктом щось трапиться", – зауважив Бабін.

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Водночас він відкинув версію про те, що цей захід може бути пов'язаний із перекиданням Росією на окупований півострів озброєння і військової техніки. "Навряд чи для цього необхідно закривати міст. Військові питання Росія вирішуватиме найперше через залізничне сполучення цього мосту", – зауважив експерт.

Як писав OBOZREVATEL, 11 грудня стало відомо про те, що в окупованому Росією Криму планують обмежити рух на скандальному мосту через Керченську протоку. Заборона діятиме протягом тижня – з 18 по 25 грудня. Раніше у мережі з'явилися фото "латаних" ділянок Кримського моста.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особа
Борис Бабин
Місце
Україна
Теги
Керченська протока Кримський міст Новини Росії
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А что скажет начальник транспортного цеха т.е. Медовар?
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5
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Ну, наконец то про мост. А то соскучился. Ну чё упадёт?
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Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий, Нуланд Печеньки,все укр сайты обскакал? Везде наплевал? Получи от Типуна 20 копеек и иди за боярышником!
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Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
Нуланд Печеньки, Нуланд Печеньки 12.12.2019 10:52 А подорожник ещё не? Все знают, что амэриганский подорожник самый лучший {правда стоит дорого), вот его можно и нужно использовать.
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Трифонов Олег
Трифонов Олег
Какие же вы убогие...Экперды хреновы.
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