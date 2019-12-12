"Не врахували ризики": в Україні припустили причину закриття Кримського мосту

Юрист-міжнародник, експредставник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін припустив, що обмеження автомобільного руху по Кримському мосту може бути пов'язане з мінімізацією "об'єктивних ризиків" цього об'єкта окупантів.

"Це може бути що завгодно. Але багато дослідників, зокрема компетентних, казали про об'єктивні ризики, які виникають через будівництво цього мосту, пов'язані зі специфічними геологічними особливостями ґрунтів, самої Керченської протоки і особливостей течій", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Як констатував експерт, під час спорудження Кримського мосту окупаційною владою на догоду політичній складовій питання були проігноровані або просто не враховані реальні ризики.

Кримський міст

"Подивимося, як розвиватимуться події. Єдине, що нам залишається – просто спостерігати і сподіватися, що ніхто з громадян України не постраждає, коли з цим об'єктом щось трапиться", – зауважив Бабін.

Водночас він відкинув версію про те, що цей захід може бути пов'язаний із перекиданням Росією на окупований півострів озброєння і військової техніки. "Навряд чи для цього необхідно закривати міст. Військові питання Росія вирішуватиме найперше через залізничне сполучення цього мосту", – зауважив експерт.

Як писав OBOZREVATEL, 11 грудня стало відомо про те, що в окупованому Росією Криму планують обмежити рух на скандальному мосту через Керченську протоку. Заборона діятиме протягом тижня – з 18 по 25 грудня. Раніше у мережі з'явилися фото "латаних" ділянок Кримського моста.

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