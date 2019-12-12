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12 грудня • оновлено в 14:20
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"Навіть Італія була ріднішою": російський професор назвав Гоголя українцем

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Росія була чужою країною для українського письменника Миколи Гоголя, якого пропаганда в РФ зробила "російським".

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав скандальний професор філології з Москви Гасан Гусейнов, оцінюючи вплив російської мови в Україні. За його словами, для Гоголя навіть Італія була ріднішою за Росію, не кажучи вже про полтавське селі Диканька, де він народився.

Гасан Гусейнов

Гасан Гусейнов

"Можливо, навіть 70% українців говорить в побуті російською, але це зовсім не означає, що Україна – це Росія. Це Україна і там своя російська мова, свої письменники і філософи, які просто пишуть по-російськи. Як Булгаков (Михайло Булгаков, український письменник, народився в Києві. – ред). Писав російською, але жив в Києві в якийсь період. Як і Гоголь, для якого Росія була чужою країною. Навіть Італія для нього була більшою батьківщиною, не кажучи вже про Диканьку. Тому сам по собі мова, на якій щось написано, більша сутність, ніж країна, вона – більш приватна і домашня. Це все одно, що писати по-англійськи, але бути ірландським письменником", – підсумував він.

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Повну версію інтерв'ю з Гасаном Гусенойвим читайте на OBOZREVATEL в суботу, 14 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раннє Гусейнов пояснив відсутність україномовних шкіл і шкіл з мовами інших нацменшин в Росії. За його словами, це результат економії грошей в СРСР.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Іванова
Тема
російська пропаганда
Особа
Михайло Булгаков
Місце
Росія
Теги
пропаганда Новини Росії
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Чу рка из грязного аула. Кто назовет азербайджанского писателя с мировым именем, хотя бы одного.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Кто Гоголю запрещал уехать из Питербурга в Диканьку, нет, он поехал в Италию. Булгакова джигит явно не читал, иначе бы знал, как он относился к украинству.
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Хо Хол
Хо Хол
Кант - русский философ. Он в Калининграде родился.
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