"Насолила батькові": донька Пєскова потрапила в скандал через "свавілля в Росії"

У Росії відбувається "повне свавілля", яке влаштовують правоохоронні органи.

Про це в інтерв'ю Forbes розповіла дочка прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Єлизавета.

Дівчина коментувала протестні мітинги "жовтих жилетів" у Франції, і пояснила, чим вони відрізняються від російських.

"У Франції свавілля походить від самих мітингувальників. По суті, будь-хто, хто вдягне жовтий жилет, може ним вважатися. Тобто, там беззаконня йде від тих, хто мітингує. А в Росії повне свавілля, до якого жодна адекватна, цивілізована людина не буде ставитися байдуже, це свавілля чинять правоохоронні органи", – розповіла вона.

Також Пєскова додала, що не братиме участь в мітингу, поки не буде чітко знати, що сама може запропонувати.

Дмитро і Єлизавета Пєскови

Дочку прессекретаря Путіна за такі слова різко розкритикували в мережі. Користувачі писали, що її піарять у медіа для просування у владу.

"Розкручують дівчинку, готують до приземлення на тепленьке місце у владі", "Звичайний дитячо-юнацький епатаж, а також бажання дитини насолити високопоставленому татові й пропіаритися завдяки йому! Пєскову залишається тільки поспівчувати", "Здається, в Росії з'явиться коняка №2. Аж надто схожа розумом із нею", "Наскільки я обізнаний, словосполучення "конкретний бєспрєдєл" прийшло в нашу мову з місць позбавлення волі. Тобто, по суті, це блатний жаргон... Як дівчина, яка навчається в МГІМО, даючи інтерв'ю авторитетному іноземному ЗМІ може використовувати у своїй промові подібні вирази!? Хоча, напевно, її просто пхають у медійний простір, щоб ми звикли до неї. Можливо, це наша майбутня міністерка культури", – писали в мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 21-річну Єлизавету Пєскову звинуватили у витрачанні коштів росіян.

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