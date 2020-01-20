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20 січня • оновлено в 11:15
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"Насолила батькові": донька Пєскова потрапила в скандал через "свавілля в Росії"

2.8т
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У Росії відбувається "повне свавілля", яке влаштовують правоохоронні органи.

Про це в інтерв'ю Forbes розповіла дочка прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Єлизавета.

Дівчина коментувала протестні мітинги "жовтих жилетів" у Франції, і пояснила, чим вони відрізняються від російських.

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"У Франції свавілля походить від самих мітингувальників. По суті, будь-хто, хто вдягне жовтий жилет, може ним вважатися. Тобто, там беззаконня йде від тих, хто мітингує. А в Росії повне свавілля, до якого жодна адекватна, цивілізована людина не буде ставитися байдуже, це свавілля чинять правоохоронні органи", – розповіла вона.

Також Пєскова додала, що не братиме участь в мітингу, поки не буде чітко знати, що сама може запропонувати.

Дмитро і Єлизавета Пєскови

Дмитро і Єлизавета Пєскови

Дочку прессекретаря Путіна за такі слова різко розкритикували в мережі. Користувачі писали, що її піарять у медіа для просування у владу.

"Розкручують дівчинку, готують до приземлення на тепленьке місце у владі", "Звичайний дитячо-юнацький епатаж, а також бажання дитини насолити високопоставленому татові й пропіаритися завдяки йому! Пєскову залишається тільки поспівчувати", "Здається, в Росії з'явиться коняка №2. Аж надто схожа розумом із нею", "Наскільки я обізнаний, словосполучення "конкретний бєспрєдєл" прийшло в нашу мову з місць позбавлення волі. Тобто, по суті, це блатний жаргон... Як дівчина, яка навчається в МГІМО, даючи інтерв'ю авторитетному іноземному ЗМІ може використовувати у своїй промові подібні вирази!? Хоча, напевно, її просто пхають у медійний простір, щоб ми звикли до неї. Можливо, це наша майбутня міністерка культури", – писали в мережі.

"Насолила батькові": донька Пєскова потрапила в скандал через "свавілля в Росії"

Скриншот

"Насолила батькові": донька Пєскова потрапила в скандал через "свавілля в Росії"

Скриншот

"Насолила батькові": донька Пєскова потрапила в скандал через "свавілля в Росії"

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21-річну Єлизавету Пєскову звинуватили у витрачанні коштів росіян.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Ліза Пєскова Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
"...Также Пескова добавила, что не будет принимать участие в митинге, пока не будет четко знать, что сама может предложить." Соображает, однако! Не желает быть овцой в стаде баранов.
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фил филька
фил филька
заголовки обоза - вот где конкретный беспредел)))
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